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時隔三年 亞特蘭大法寶寺禪修班三月開課

亞特蘭大訊
法寶寺歡迎大眾報名參加禪修班。(法寶寺提供)
法寶寺歡迎大眾報名參加禪修班。(法寶寺提供)

位於喬治亞州亞特蘭大郊區的中台禪寺亞特蘭大分院法寶寺(Dharma Jewel Monastery)，因新冠疫情停頓多時的禪修活動，將要啟動了，全新禪修班將從3月展開。法寶寺指出，所有課程活動，費用全免，歡迎參加。若欲參加，請事先報名。

中台禪寺亞特蘭大分院法寶寺，禪修班課程包括：

‧英文初級禪修班從3月6日到7月24日，每週一晚上7時到9時上課。歡迎對佛法及禪修有興趣者參加。

‧中文初級禪修班從3月7日到7月25日，每週二上午10時到中午12時上課。歡迎對佛法及禪修有興趣者參加。

‧一支香靜坐自3月12日起，每週日(每月法會日除外)上午10時到11時。無禪修資格限制。

另外，法寶寺還開有中英文禪修高級班，分別從3月8日和11日開班，提供擁有中級禪修班結業者參加。

法寶寺禪修班秉持中台山宗風，禪修與教理兼具，指引大眾如何以禪定 ˴智慧來轉化煩惱，將佛法落實於生活中。課程由法師親自指導禪坐，學費全免，歡迎贊助。上課須著寬鬆衣褲及襪子。精舍可代購適合禪修的居士服。

聯絡及報名請電話：770-939-5008，電郵：[email protected]。詳情可參閱網站：http://dharmajewel.us，法寶寺地址：2550 Henderson Mill Rd.NE, Atlanta, GA 30345。

亞特蘭大 疫情 喬治亞州

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