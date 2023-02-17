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南卡擬讓北卡、喬州學生 享州內大學生學費

記者林昱瑄／綜合報導
南卡州議會近日提案，將允許該州的一些大學將州內學費符合資格擴大到來自喬治亞州和北卡的學生。圖為艾肯南卡大學一景。(USC Aiken臉書)
南卡州議會近日提案，將允許該州的一些大學將州內學費符合資格擴大到來自喬治亞州和北卡的學生。圖為艾肯南卡大學一景。(USC Aiken臉書)

南卡州議會近日提出一項新法案HB 3325，允許該州的一些大學將符合州內學費資格者，擴大到來自喬治亞州和北卡的學生。

該法案將允許喬州和北卡的學生在七所南卡的學校獲得州內學費。

艾肯南卡大學(USC Aiken)就是其中之一。雖然這所學校已允許來自喬州里士滿郡(Richmond)和哥倫比亞郡(Columbia)的學生以州內學費標準繳費，但新法案若通過，將能擴大吸引來自亞特蘭大或北卡的學生入讀。

該校校長海默爾曼(Daniel Heimmermann)表示，「目前我們宿舍有能力容納1000人，但僅有不到700張床被佔用。因此，如能透過在喬州或北卡這樣人口稠密的地區進行戰略性招聘，將可抵消我們面臨的一些損失」。

艾肯南卡大學負責學術事務的教務長副校長(provost vice chancellor)蒂蒙斯(Daren Timmons)表示，目前來自北卡的學生人數很少，僅約30名左右，來自喬州的學生則約有250名，其中一半來自里士滿郡或哥倫比亞郡。

艾肯南卡大學的州內學費約為5200元。外州生學費則為州內生雙倍。

蒂蒙斯說，「本校幾乎90%是本州居民。本州其他大學的當地人口則沒有那麼多。我們將此機會視為與更多學生互動的機會。我們不會將其視為經濟損失」。

如果該法案通過，預計從今年秋天生效。目前此案已經獲得小組委員會的批准，接下來將提交給全體眾議會教育和公共工程委員會評估、表決。

南卡 北卡 喬州

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