南卡擬讓北卡、喬州學生 享州內大學生學費
南卡州議會近日提出一項新法案HB 3325，允許該州的一些大學將符合州內學費資格者，擴大到來自喬治亞州和北卡的學生。
該法案將允許喬州和北卡的學生在七所南卡的學校獲得州內學費。
艾肯南卡大學(USC Aiken)就是其中之一。雖然這所學校已允許來自喬州里士滿郡(Richmond)和哥倫比亞郡(Columbia)的學生以州內學費標準繳費，但新法案若通過，將能擴大吸引來自亞特蘭大或北卡的學生入讀。
該校校長海默爾曼(Daniel Heimmermann)表示，「目前我們宿舍有能力容納1000人，但僅有不到700張床被佔用。因此，如能透過在喬州或北卡這樣人口稠密的地區進行戰略性招聘，將可抵消我們面臨的一些損失」。
艾肯南卡大學負責學術事務的教務長副校長(provost vice chancellor)蒂蒙斯(Daren Timmons)表示，目前來自北卡的學生人數很少，僅約30名左右，來自喬州的學生則約有250名，其中一半來自里士滿郡或哥倫比亞郡。
艾肯南卡大學的州內學費約為5200元。外州生學費則為州內生雙倍。
蒂蒙斯說，「本校幾乎90%是本州居民。本州其他大學的當地人口則沒有那麼多。我們將此機會視為與更多學生互動的機會。我們不會將其視為經濟損失」。
如果該法案通過，預計從今年秋天生效。目前此案已經獲得小組委員會的批准，接下來將提交給全體眾議會教育和公共工程委員會評估、表決。
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