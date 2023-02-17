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喬州議會多項限槍提案 未獲多數黨支持

記者林昱瑄／亞特蘭大報導

喬治亞州州議會在今年迄今的會期中，已提出多項槍枝相關法案，其中絕大多數是民主黨議員提出，包括華裔議員歐曉瑜(Michelle Au)也提案要求加強控管槍枝存放，但這些提案迄今尚未獲由共和黨主導的議會同僚支持。

此現象似乎也反映了該州最新的政治現實，那就是該州議會由支持槍枝的議員主導，而喬州州長坎普(Brian Kemp)也是擁槍支持者。

其中一項槍枝法案SB 67是由共和黨州參議員摩爾(Colton Moore)提出，主旨要禁止喬州官員或執法部門執行聯邦槍枝管制。該法案即「第二修正案保護法」(Second Amendment Preservation Act)，主張喬州有責任和憲法義務支持其公民權利—包括自衛權。當聯邦政府侵犯喬州民眾的權利時，州政府應當保護這些權利。

民主黨提出的槍枝法案則包括要求普遍背景調查、購買槍枝需有三天等待期、讓民眾認知到槍枝暴力實為公共健康問題；另外有三項法案則要求加強規範槍枝儲存規定。

然而，民主黨州眾議員奧利弗(Mary Margaret Oliver)說，沒有共和黨人願意共同發起要求槍枝存放安全的法案，「這非常令人沮喪」。

13日，一群民主黨州議員和支持槍枝管制者齊聚州議會，呼籲共和黨人應採取更多的槍枝安全措施。

州眾議員歐曉瑜表示，槍枝暴力實際上是個公共衛生危機。她說，本屆會期中她所提的槍枝相關法案HB161，即「兒科健康安全儲存法案」(Pediatric Health Safe Storage Act)，根據統計，截至2020年，全美兒童和青少年的頭號死因是槍枝暴力，她呼籲共和黨人支持並協助推動此案。

她表示，槍枝安全不應該是黨派問題，這是為了讓社區更安全，讓孩子更安全。

兒科急診室醫生Sofia Chaudhary也表示，研究表明，可以透過安全存放槍枝來防止85%的兒童意外槍擊致死和75%以上的自殺。

但摩爾表示，如果槍枝存放法案阻礙了成年人合法取得槍枝，那麼它便構成了對第二修正案的侵權行為。他說，「如果自衛時需要槍枝，但民眾卻不能拿到槍，那麼這並無法使當下的情況更安全。」

由於像摩爾這樣的共和黨人在議會擁有多數席位。共和黨人對民主黨的多項槍枝法案能否推進至本屆會議，具有決定權力。

喬州檢察總長卡爾(Chris Carr)表示，「我們堅信第二修正案和守法公民擁有武器的權利，但鼓勵人們安全使用武器，確保將武器放在保險櫃或任何安全的地方。但最後，我們辦公室關注的重點是暴力罪犯，即那些非法獲取和使用武器的人，我們也須確保我們維護法律」。

共和黨 喬州 民主黨

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