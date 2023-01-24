CNN總部 年底前遷出亞城市中心

CNN將於今年底之前永久遷離其位於亞特蘭大市中心的總部位址。(記者林昱瑄／攝影)

亞特蘭大 市中心的美國有線電視新聞網(CNN)總部，多年來是亞城市中心最著名的景點之一，更是許多遊客必訪的名單，不過，CNN宣布，今年底前該公司總部將永久遷離現址，搬到亞特蘭大的中城(midtown)區。

CNN正著手將其全球總部從亞城市中心向北遷至位於中城(Midtown)，隸屬華納兄弟探索公司(Warner Bros. Discovery)的泰克伍德特納廣播園區(Techwood Turner Broadcasting campus)。

根據CNN發言人的說法，確切搬遷時間尚未確定，但整個搬遷工作將在2023年結束。

未來CNN在亞特蘭大的所有業務都將設在泰克伍德園區。該園區占地30英畝，包括好幾棟大樓。它也是特納廣播公司(TBS)、特納電視公司(TNT)、卡通頻道(Cartoon Network)、特納經典電影頻道(TCM)和特納體育頻道(Turner Sports)長期在亞特蘭大的所在地。

目前泰克伍德園區被公認是全世界最大的全數位廣播運營設施的所在地。遷離CNN中心的決定兩年前已經宣布，其搬遷計畫早在時代華納(TimeWarner)出售給AT&T之前就已決定。

華納媒體於2021年將CNN中心出售給佛州的地產公司CP Group，然後又與新業主簽了至少五年租約。

CNN加速離開現址的原因，可能是因為母公司希望削減其高達500億元的龐大負債。

CNN早期曾一度與世界冠軍摔角聯盟(World Championship Wrestling)共用一棟大樓，其在原泰克伍德園區的辦公空間因不敷使用，於是在1987年將總部搬到現在市中心的CNN。在2002年期中選舉 之前，該總部還擔任CNN的選舉總部。

CNN總部中心裡除了CNN辦公室之外，還設有亞特蘭大警察局，以及各種餐廳、紀念品店和觀光 景點，其中最受歡迎的為CNN攝影棚之旅，不過，這項觀光項目在2020年新冠疫情封城之前已停止運作。

特納近年來一直在出售CNN中心大樓的部分持有權，包括於2016年出售CNN中心奧美酒店(Omni Hotel)的50%股份。

過去20年來，CNN亞城總部的重要性已逐漸削減。目前CNN周間的國內節目目前全部從紐約或華府播出，而周末上午和下午的節目則從亞特蘭大播出。

但CNN仍有一大部分的幕後製作是在亞特蘭大進行，許多新聞採集和製作業務都在亞特蘭大，CNN國際新聞和數位新聞也是來自亞特蘭大。

自本世紀初以來，CNN在紐約的運營設施也已經搬遷過兩次，最近一次是在2019年。

CNN在2020年也搬遷了它的倫敦辦事處，而且即將將其洛杉磯的業務從好萊塢現址遷移至伯班克(Burbank)。