FISU世大學生運動會 2029年北卡登場

(左二) 北卡申辦委員會主席Leonz Eder接受FISU，世界大學生運動會將於2029年在北卡舉行。 (FISU官網)

國際大學生體育聯合會(FISU)執行委員會日前投票 決定，北卡 將成為2029年FISU世界大學生運動會的主辦地。這是該賽事51年來第二次在美國舉行，也是北卡有史以來舉辦的最大規模比賽，預計將為該州帶來超過1.5億元的收益。

在FISU簽字儀式上，北卡派出的代表團包括了州務卿馬歇爾(Elaine Marshall)、杜倫郡(Durham)委員會主席Brenda Howerton、William Peace大學校長Brian Ralph、綠堡(Greensboro)體育基金會總裁兼首席執行官Richard Beard，以及美國奧林匹克和殘奧會國際戰略與發展主任Dragomir Cioroslan。

馬歇爾稱這是北卡非常自豪的歷史時刻，這項賽事將是該州有史以來舉辦的最大賽事，不僅將接待來自150多個國家的運動員 和球迷，還將向全球4億多觀眾展示北卡和該州著名大學。

代表美國的美國國際大學生體育聯合會(USIUSF)主席Dan Guerrero表示，美國是世界上最大的大學體育市場，2029年在北卡舉行的這項賽事將把國際大學體育提升到一個新的水準，也是美國大學體育史上偉大的里程碑。

根據FISU網站，該賽事將在北卡中部地區舉行，從洛麗到綠堡，包括三角地區(Triangle)和三城地區(Triad)。代表北卡接受FISU授予主辦權的北卡申辦委員會主席兼首席執行官Hill Carrow說，這是1000多名個人、13所大學、五個城市、五個郡、北卡州政府，和53家企業和組織共同努力的結果。

該州擁有130所大專院校和35萬多名大學生，非常適合舉辦這種彙集世界最優秀大學運動員的賽事。FISU運動會將為北卡創造超過1.5億元的收益，還會為北卡帶來國際旅遊和全球品牌曝光的機會。