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喬州犯罪預防協會 宣導反種族仇恨

記者閻尚恩／亞特蘭大報導
當天活動中，受邀演講的喬州調查局(GBI)局長Michael Register(手持獎座者)與GACP理事會成員合影。(記者閻尚恩／攝影)
當天活動中，受邀演講的喬州調查局(GBI)局長Michael Register(手持獎座者)與GACP理事會成員合影。(記者閻尚恩／攝影)

為宣傳與教育預防種族仇恨的犯罪行為，喬治亞州犯罪預防協會(Georgia Advocates for Crime Prevention, GACP)日前在杜魯斯市(Duluth)舉辦專場會議，吸引近百人與會。喬州調查局(GBI)局長Michael Register表示，政府打擊仇視種族犯罪、絕不姑息也不會歧視；他也重申培養正確觀念及教育訓練的重要，並鼓勵民眾勇於檢舉。

該會主旨是為了改進社區整體，特別是針對亞裔團體的安全而創辦。當天，GACP董事會成員頒獎給打擊種族仇恨犯罪的各界人士。

而包括聯邦參議員奧賽夫(Jon Ossoff)、喬州檢察總長卡爾(Chris Carr)、喬州保險與安全署署長John King、多拉維爾市(Doraville)市長蓋爾曼(Joseph Geierman)、杜魯斯市長Nancy Harris等均透過影片支持並祝賀活動。

現場出席的有南韓駐亞城總理事Yoon Joo Park、瓊斯溪(Johns Creek)市長John Bradberry、谷內郡(Gwinnett)檢察官Patsy Austin-Gatson、谷內郡高等法院法官Tracie Cason、喬州州眾議員99選區Matt Reeves等。

活動還邀請阿拉巴馬州教授Hyeyoung Lim、暨John Jay College教授Brian Lawton發表分享學術研究，探討在當今數位社會下，通過反仇恨犯罪法一年後的司法現況與趨勢。

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