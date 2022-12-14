ILF暑期實習開始報名 明年1月6日截止

國際領袖基金會(ILF)2023年度「暑期公共事務實習計畫」即起接受報名。(ILF提供)

國際領袖基金會(ILF)2023年度暑期公共事務實習計畫 即起接受報名，至明年1月6日截止。該會北卡分會鼓勵北卡亞太裔大學生積極參與。

該會甄選委員會每年遴選約30名傑出亞太裔大學生，在暑假期間到華府國會山莊、聯邦機構、非營利組織或智庫實習八到10週。入選學生被稱為公共事務學員(Civic Fellows)，完成後可獲獎學金。

學員在全職實習之外，將參加專業發展工作坊及領導力培訓，還有機會聽取著名的AANHPI公共服務領導人的見解。學員須自行負擔旅行、住宿及生活開銷。

今年30名獲選學員來自全美各傑出大學，背景多元，在基金會安排下，分別進入國務院、聯邦通訊委員會、白宮亞裔 美國人太平洋島民計畫辦公室、孟昭文國會議員辦公室、少數族裔企業發展署等聯邦機構及國會辦公室實習。

該會主席，也是前白宮亞太裔顧問委員會主席的徐紹欽博士表示，該會的其一目標是支持並培養公共服務領域的下一代領袖，讓他們了解並增加公共參與，以相關方式採取行動，支持其社區。

該會創會會長董繼玲強調，在疫情對中小企業影響深遠之際，堅持舉辦公共事務實習計畫，延續推動亞裔關懷公共事務，顯得更加重要。

更多詳情可上：ilfnational.org/fellowship。