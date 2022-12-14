我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

CNN：遭馬斯克批評 推特前主管被迫逃離灣區住家

拜登提49年前往事 張淑芬：想不到幫助的人變總統

ILF暑期實習開始報名 明年1月6日截止

記者王明心／北卡羅來納州報導
國際領袖基金會(ILF)2023年度「暑期公共事務實習計畫」即起接受報名。(ILF提供)
國際領袖基金會(ILF)2023年度「暑期公共事務實習計畫」即起接受報名。(ILF提供)

國際領袖基金會(ILF)2023年度暑期公共事務實習計畫即起接受報名，至明年1月6日截止。該會北卡分會鼓勵北卡亞太裔大學生積極參與。

該會甄選委員會每年遴選約30名傑出亞太裔大學生，在暑假期間到華府國會山莊、聯邦機構、非營利組織或智庫實習八到10週。入選學生被稱為公共事務學員(Civic Fellows)，完成後可獲獎學金。

學員在全職實習之外，將參加專業發展工作坊及領導力培訓，還有機會聽取著名的AANHPI公共服務領導人的見解。學員須自行負擔旅行、住宿及生活開銷。

今年30名獲選學員來自全美各傑出大學，背景多元，在基金會安排下，分別進入國務院、聯邦通訊委員會、白宮亞裔美國人太平洋島民計畫辦公室、孟昭文國會議員辦公室、少數族裔企業發展署等聯邦機構及國會辦公室實習。

該會主席，也是前白宮亞太裔顧問委員會主席的徐紹欽博士表示，該會的其一目標是支持並培養公共服務領域的下一代領袖，讓他們了解並增加公共參與，以相關方式採取行動，支持其社區。 

該會創會會長董繼玲強調，在疫情對中小企業影響深遠之際，堅持舉辦公共事務實習計畫，延續推動亞裔關懷公共事務，顯得更加重要。

更多詳情可上：ilfnational.org/fellowship。

實習計畫 亞裔 白宮

上一則

冤獄25年 喬州2男子獲釋

下一則

冬季禦寒 北卡州籲關注預報、備妥藥品及應急包

延伸閱讀

郵件盜竊猖獗引國會議員關注 孟昭文籲3措施嚴打

郵件盜竊猖獗引國會議員關注 孟昭文籲3措施嚴打
109分局「年度輔警」3華裔獲獎

109分局「年度輔警」3華裔獲獎
糧食券被盜者 援助機構籲提供補償

糧食券被盜者 援助機構籲提供補償
改善紐約皇后區基建 聯邦撥款1.2億

改善紐約皇后區基建 聯邦撥款1.2億
春節列聯邦假日 黃敏儀提案相挺

春節列聯邦假日 黃敏儀提案相挺
聯邦眾議員孟昭文、趙美心 訪亞城助選沃納克

聯邦眾議員孟昭文、趙美心 訪亞城助選沃納克

熱門新聞

劉麥可。(威爾郡警方提供)

家暴被判4個月 華男跨州刺殺岳父母 反被殺17刀

2022-12-13 11:53
芝加哥美國中國總商會會長倪頻(左一)主持「展望2023年的中國」論壇。(特派員黃惠玲／攝影)

「我知道不少人想去」秦剛：中國即將放寬國際旅行限制

2022-12-09 11:37
據稱，聯邦參議員克魯茲的14歲女兒用刀刺傷自己的手臂。(克魯茲臉書)

活在父親政見陰影下? 參議員克魯茲14歲長女疑刺傷自己

2022-12-07 19:00
高通膨讓小費更難出手。（美聯社）

物價上漲 小費名目氾濫 專家教你如何說不

2022-12-07 02:00
維拉(中)與兩個女兒。(gofundme截圖)

芝5死命案 家暴夫兇手案發前剛獲准返家

2022-12-06 13:45
貝特曼今年9月時遭逮捕。（圖：Coconino County Sheriff's Office）

亞利桑納邪教主娶9歲女兒為妻 逼信徒與女兒行房他旁觀

2022-12-05 20:15

超人氣

更多 >
這4類食物和飲料 牙醫：會悄悄讓你蛀牙

這4類食物和飲料 牙醫：會悄悄讓你蛀牙
家暴被判4個月 華男跨州刺殺岳父母 反被殺17刀

家暴被判4個月 華男跨州刺殺岳父母 反被殺17刀
強風暴來襲 紐約市本周冰雪交加

強風暴來襲 紐約市本周冰雪交加
世足賽／阿根廷3：0擊敗克羅埃西亞 挺進決賽

世足賽／阿根廷3：0擊敗克羅埃西亞 挺進決賽
速食店點餐 做到這「5不」省荷包、身材不走鐘

速食店點餐 做到這「5不」省荷包、身材不走鐘