共和黨伯恩斯 有望成為下任喬州眾議會議長

共和黨的伯恩斯(Jon Burns)將很有可能成為喬州眾議會的下任議長。(美聯社)

喬治亞州眾議會多數黨領袖、共和黨 的伯恩斯(Jon Burns)，預計將成為該州州眾議會的下任議長。

伯恩斯14日贏得了眾議會出席的97名共和黨議員的多數選票支持。他還得到了即將離任的議長拉爾斯頓(David Ralston)的背書，拉爾斯頓本月早些時候因健康原因辭職。

議長的職位具有很大的權力，若無議長批准，議會無法通過任何法案。

伯恩斯自2015年以來一直擔任多數黨領袖，自2005年以來一直在州議會任職，他代表的是喬州 東部，介於奧古斯塔(Augusta)和沙凡納(Savannah)之間的地區。

他當選後，很可能延續拉爾斯頓在管理州議會時採取的謹慎，且彈性支持兩黨合作的方式處理議事。

伯恩斯擊敗了州眾議員 弗萊明(Barry Fleming)成為議長人選。弗萊明是參議會第202號法案的主要作者之一，該法即是共和黨所領導的喬州選舉和投票法改革。

伯恩斯成為下任議長的最終投票將於明年1月9日舉行，屆時州議會2023年會期將開始，預計共和黨將有101名州眾議員，這是自2005年共和黨占喬州議會多數以來，該黨人數最少的一次。