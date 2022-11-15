喬州參議員二輪投票 12/6民主黨沃諾克對決共和黨沃克

民主黨沃諾克(Raphael Warnock)將與共和黨的沃克(Herschel Walker)在12月6日進行喬州聯邦參議員第二輪決選。(美聯社)

由於喬治亞州聯邦參議員未有候選人能超過50%得票率，現任的民主黨 沃諾克(Raphael Warnock)將與共和黨的沃克(Herschel Walker)在12月6日進行第二輪決選(run-off)。

先前此戰被視為關乎何黨將主導參議院的關鍵之戰，但由於內華達州參議員12日確定由民主黨獲得，意謂著民主黨已成為參院多數，因此喬州 決選即使由沃克奪下，其所代表的共和黨也已無力回天。

沃諾克的競選主軸持續著重在民主黨的立法成就，例如疫情救濟和基礎設施改革。沃克則屢受到各種批評，包括他被批評誇大其商業成功，以及報導稱他要求前女友墮胎並支付其費用等。

沃克的母校喬治亞大學(UGA)美式足球隊近日又迎來輝煌賽績，可能會在決選前三天在參加東南聯盟的冠軍賽(SEC championship)，這對沃克可能也成為另一項有利因素。

由於日前喬州修改選舉法，這次二輪決選距離先前大選只有四周的時間，而非以往的九周。

選民即日起可申請郵寄選票，但選票要到18日後才會寄出。郵寄選票須在12月6日投票 結束前寄回選務辦公室。

提前投票將最晚在11月28日開始，某些郡可能會提前開始。並將於12月2日結束。

由於遞交決選郵寄選票的時間縮短，軍方和海外選民在大選前即使用了排名選擇(ranked choice)的方式投下選票，此舉允許他們在可能發生的二輪決選中提前做出選擇。

如果調查發現地方官員一再違反州選舉法或規則，新法賦予州選舉委員會罷免和更換地方官員的權力。某些人士擔憂共和黨控制的州委員會可能對選舉管理施加更大影響，包括對各郡選舉結果的認證。

新法還禁止向排隊投票的選民分發「任何金錢或禮物」，包括食物和飲料，這一規定被反對者批評是不必要且殘忍。

關於選民資格及各地投票資訊，可上網喬州My Voter Page：https://mvp.sos.ga.gov/s/。