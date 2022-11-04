喬州期中選舉 別忘圈選2公投、2修憲案

今年喬治亞州期中選舉將有兩項修憲案、兩項公投案。(記者林昱瑄╱攝影)

今年喬治亞州期中選舉將有兩項修憲案、兩項公投 案列入選票由選民做出最終決定。議會已於春季通過上述四案，依法要獲得半數選民同意，才能生效執行。

修憲第一案是當喬州 高階公職人員或立法代表遭起訴重罪並遭停職時，薪水也將停止發放。目前該州公務人員或民意代表遭起訴重罪雖自動停職，但在法院審理期間仍可支薪。此案始於2019年，喬州保險委員長Jim Beck遭起訴大規模詐欺，雖停職但仍支薪35萬元，引起社會譁然。

修憲第二案則為遭受天災的房主減稅，因為2021年3月喬州500棟房屋遭風災，但因1月已完成估產(appraisal)，所以屋主仍須按1月估值繳納房產稅。州眾議員史密斯(Lynn Smith, R-Newnan)提案，授權地方政府考量減免受災戶房地產 稅。

公投一案針對木材商伐木設備免徵房地產稅，提案理由是農業設備依相同稅法已免稅，伐木業應同享優惠，且伐木公司每年種植3億棵樹有功。

公投二案為擴大現行家庭農場設備享部分免稅優惠的對象，由於喬州仰賴農業，但家庭農場規模小，難以跟大規模的工業化農場競爭，又面臨生產成本上升，經營愈加困難。因此，該案主張擴大豁免對象，當家庭農場合併其他家庭農場時，因為共享昂貴設備也適用減稅，同時擴大免稅農產品範圍，將奶製品和未受精雞蛋納入免稅範圍。