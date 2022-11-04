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喬州期中選舉 別忘圈選2公投、2修憲案

記者閻尚恩╱亞特蘭大報導
今年喬治亞州期中選舉將有兩項修憲案、兩項公投案。(記者林昱瑄╱攝影)
今年喬治亞州期中選舉將有兩項修憲案、兩項公投案。(記者林昱瑄╱攝影)

今年喬治亞州期中選舉將有兩項修憲案、兩項公投案列入選票由選民做出最終決定。議會已於春季通過上述四案，依法要獲得半數選民同意，才能生效執行。

修憲第一案是當喬州高階公職人員或立法代表遭起訴重罪並遭停職時，薪水也將停止發放。目前該州公務人員或民意代表遭起訴重罪雖自動停職，但在法院審理期間仍可支薪。此案始於2019年，喬州保險委員長Jim Beck遭起訴大規模詐欺，雖停職但仍支薪35萬元，引起社會譁然。

修憲第二案則為遭受天災的房主減稅，因為2021年3月喬州500棟房屋遭風災，但因1月已完成估產(appraisal)，所以屋主仍須按1月估值繳納房產稅。州眾議員史密斯(Lynn Smith, R-Newnan)提案，授權地方政府考量減免受災戶房地產稅。

公投一案針對木材商伐木設備免徵房地產稅，提案理由是農業設備依相同稅法已免稅，伐木業應同享優惠，且伐木公司每年種植3億棵樹有功。

公投二案為擴大現行家庭農場設備享部分免稅優惠的對象，由於喬州仰賴農業，但家庭農場規模小，難以跟大規模的工業化農場競爭，又面臨生產成本上升，經營愈加困難。因此，該案主張擴大豁免對象，當家庭農場合併其他家庭農場時，因為共享昂貴設備也適用減稅，同時擴大免稅農產品範圍，將奶製品和未受精雞蛋納入免稅範圍。

喬州 公投 房地產

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