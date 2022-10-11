我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

飛彈狂襲烏克蘭只是「序曲」 普亭揚言力道還會更猛

超難訂位的「法國洗衣店」米其林餐廳 值得花大錢吃嗎？

颶風伊恩重創佛州 死亡人數破百 重建恐需500億

中央社／邁阿密10日即時報導
官方最新數據顯示，颶風伊恩（Hurricane Ian）這個有史以來侵襲美國本土最強風暴之一，光在佛羅里達州至今已奪走100多條人命。圖為佛州居民9日重整殘留物品。（美聯社）
官方最新數據顯示，颶風伊恩（Hurricane Ian）這個有史以來侵襲美國本土最強風暴之一，光在佛羅里達州至今已奪走100多條人命。圖為佛州居民9日重整殘留物品。（美聯社）

官方最新數據顯示，颶風伊恩（Hurricane Ian）這個有史以來侵襲美國本土最強風暴之一，光在佛羅里達州至今已奪走100多條人命。

法新社報導，伊恩9月底以威力強大的四級颶風之姿呼嘯上岸，住家、餐廳和商店都被摧毀。

佛羅里達州法醫委員會（Florida Medical Examiners Commission）在最新報告中證實，全州與風暴相關的死亡人數升至102人，其中大部分位於佛州西南部。

北卡羅來納州長先前也通報，颶風伊恩另在北卡釀五人喪生。

颶風伊恩9月28日在佛州西南的卡約科斯塔（Cayo Costa）堰洲島上登陸，接著橫掃佛州進入大西洋，接著北移在南卡羅來納州沿岸再次登陸。

官員表示，可能需要數月時間來重建佛州沿岸災區，恐怕需要500億元或更多。

伊恩是本世紀襲擊美國最致命的風暴之一。

2005年，颶風卡崔娜（Hurricane Katrina）沿美國墨西哥灣沿岸登陸，重創紐奧良並造成約1800人喪生和數十億美元的損失。

2012年，超級風暴珊迪（Sandy）襲擊美國東北部，所經之處滿目瘡痍，並造成約120人死亡。

2017年，颶風哈維（Harvey）襲擊德州奪走數十條人命，及近970億元的損失；之後不久，颶風艾瑪（Irma）襲擊美國東南部，釀成約120起與颶風相關的死亡事件。

颶風伊恩 佛州 風暴

上一則

波士頓經文處雙十國慶酒會 政商僑學界700人同賀

延伸閱讀

雪中送炭

雪中送炭
伊恩風災下 出現電動車引擎泡水後意外起火案例

伊恩風災下 出現電動車引擎泡水後意外起火案例
颶風伊恩來襲 母親家水淹3呎受困 他跳窗游泳45分鐘救援

颶風伊恩來襲 母親家水淹3呎受困 他跳窗游泳45分鐘救援
伊恩颶風肆虐 北卡四人死亡

伊恩颶風肆虐 北卡四人死亡
伊恩颶風至少87死 佛州上萬災民潮 加油排6小時

伊恩颶風至少87死 佛州上萬災民潮 加油排6小時
新人小島婚禮遇伊恩颶風 善心人幫捎回禮服

新人小島婚禮遇伊恩颶風 善心人幫捎回禮服

熱門新聞

要在伊州申請隱蔽槍證，需有持槍證並接受課堂與靶場訓練。(芝加哥槍友會提供)

芝城華埠屋主開槍自衛 非裔入室竊賊腹部中彈

2022-10-05 09:26
本月中旬德拉瓦州一名6旬韓裔珠寶店店主遇搶，歹徒以手槍槍柄重擊該老翁頭部導致其重傷，隨後劫走店內價值10萬元的珠寶。(擷自6abc Philadelphia畫面)

美國夢碎…德拉瓦州亞裔珠寶店主被毆重傷 嫌犯被捕

2022-10-04 11:12
因應教師嚴重短缺，新法令助新州最大學區紐瓦克學區聘到26名退休教師，另有10人今後數周將陸續到崗。(Getty Images)

年薪9.2萬還能續領退休金 新州新法吸引退休師回鍋

2022-10-07 15:46
馬州蓋城是華人聚集的地區，該城市因文化多元、包容性強、各年齡段資源豐富，成為全美第七名最適合大家庭生活的城市。（記者張筠／攝影）

全美大家庭宜居城市 馬州蓋城居第7 維州里茲堡第8

2022-10-05 12:54
野雲雀植物園曾被北維州雜誌評為大華府地區最美的賞楓勝地。（維州費郡政府提供）

秋季賞楓 大華府7大好去處

2022-10-08 12:56
騙徒用「做賊喊抓賊」的方式騙走老婦畢生積蓄。(Unsplash)

連我剛做手術都知道 德州老婦遭電話詐騙畢生積蓄

2022-10-10 19:01

超人氣

更多 >
理想與現實之間…退休族不應再自我欺騙的10大謊言

理想與現實之間…退休族不應再自我欺騙的10大謊言
LA西裔市議員集體種族歧視白人同僚 議長引咎辭職

LA西裔市議員集體種族歧視白人同僚 議長引咎辭職
對抗通膨 華人樂淘盲盒 1/3價格買餐飲 熱門商品5秒搶光

對抗通膨 華人樂淘盲盒 1/3價格買餐飲 熱門商品5秒搶光
麥當勞「大人版」玩具餐 一盒難求 華人粉絲找代購

麥當勞「大人版」玩具餐 一盒難求 華人粉絲找代購
MBA起薪最高是這5校 年薪中位數約15.8萬元

MBA起薪最高是這5校 年薪中位數約15.8萬元