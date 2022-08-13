百年老字號《聚春園》月餅素禮餅登陸北美 滿足來自家鄉的呼喚 臻盈|綠色海洋食品獨家代理熱烈訂購中

聚春園【金秋雅月】月餅色澤均勻，香甜綿密而不膩。(綠色海洋提供)

時至中秋，華人 講究「月圓人團圓」，然而異鄉遊子卻僅能藉由「海上生明月，天涯共此時」，聊解思鄉愁緒。來美20多年的謝Tina深深了解來自家鄉的呼喚，由她負責經營的臻盈|綠色海洋(Green Ocean)食品公司，特別北美獨家代理百年老字號【福州聚春園】品牌的【金秋雅月】月餅禮盒和素禮餅，幫助大家從中華美食消解思鄉情懷。第一批7月27日生產的新鮮月餅，28日上飛機，送到亞特蘭大 ，隨即銷售一空；現在加碼進口，歡迎大家線上購買、團購、批發、零售。

Tina的綠色海洋故事，可以從一包官塢海帶說起。

從小生長在福建連江縣山與海交會處的Tina說，家鄉好山好水，又有淡水與海水匯流下特有的優質海產，以致於來美國20多年、自己又從事食品銷售工作，卻總覺得吃不到好的家鄉味，所以她一直告訴自己：「我要找到真正屬於家鄉味的好食物銷售到美國，不來美國太可惜了！」

皇天不負苦心人，十年前朋友給了Tina一包官塢熟乾小海帶，她吃後驚為天人，於是開始了她的追尋家鄉優質食品之旅。她從山東到福建，走訪了十多家海帶工廠，整整吃了兩年的海帶，研究出最佳的官塢海帶工廠，2017年她放棄了高薪的工作，準備自行創業，一心要將綠色、健康、環保的中國家鄉食品帶到美國。剛開始時，她處處碰壁，還受到不少的冷嘲熱諷。但她堅信自己的理想：好產品應該、也一定要被世界看見的。2019年4月中國福建臻盈國際貿易公司及美國亞特蘭大綠色海洋食品工作團隊正式成立，她激動的哭了。

現在綠色海洋已將隱藏在福建山與海之間最優質食品，一一送到北美市場。既有福州聚春園系列產品，還代理銷售天然無公害的「茶龍七敦」長龍山茶系列，中國海帶之鄉官塢海帶系列，中國魚丸之鄉的百年傳承魚縻製品，中國鮑魚之鄉的鮑魚系列，長壽村的頭水紫菜，更有直接從福州連江家鄉海裡直接打撈出來的急凍時令小海鮮，以及天然無添加物的海苔、海帶小零食等。

Tina這些年努力下來，擁有多個頭銜，她是中國國際貿易促進委員會連江縣委員會中國國際商會連江商會駐美國亞特蘭大聯絡處主任，也是聚春園美國市場銷售總監。她尤以聚春園為傲。

聚春園品牌始創於清同治四年(1865年)，為福建省現存歷史悠久的中華老字號之一，馳名中外的名菜「佛跳牆」便源於聚春園。歷史上的聚春園是達官顯貴、商賈名流會聚之所，聚春園的楹聯「聚多冠蓋，春滿壺觴」，正是當年盛況的寫照，名間更是流傳著「不嘗佛跳牆，枉到榕城來」。聚春園曾兩次被中國商務部 授予「中華老字號」稱號，並將「聚春園佛跳牆製作技藝」榮列國家級非物質文化遺產。

而Tina引進美國的聚春園月餅和素禮餅，也是大有來頭。它們是由多次獲獎的國家級月餅大師劉陽玉師傅親手打造，迎合現代大眾消費者的口感喜好。色澤均勻，香甜綿密而不膩。綠色海洋以貨機快遞送到的【金秋雅月】月餅禮盒，內裝棗蓉月餅、白蓮月餅、豆沙月餅和鳳梨月餅；另外有單獨包裝的福州聚春園鳳梨月餅/福州禮餅，可批發零售。