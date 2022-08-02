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全美中風死亡率最高10州 美東南占5成

記者林昱瑄╱亞特蘭大報導

在過去20年中，中風死亡率在全球呈現上升趨勢。在2019年，它是全球第二大死因，在美國也高居第五。根據新聞網站Stacker分析聯邦疾病控制預防中心(CDC)數據顯示，全美中風死亡率最高州的前十大排名中，美東南區多達五個州擠入此榜單。

其中阿拉巴馬排第二，南卡第五，田納西州、喬治亞州、北卡則分別名列第七、第八及第九。

該數據是2018年至2020年間所有性別、種族和年齡在每10萬人口中的死亡率計算後得出排名。

雖然75歲以上的美國人中風人數有所減少，但在50歲以下的發生機會卻顯著增加。在美國，每40秒就有一人中風。中風和相關死亡的比率﹐在各地區或各族群內並非相等。

根據喬州數據顯示，該州每十萬人的中風死亡人數為42.7。

自1940年以來，美國東南部的中風死亡率明顯高於其他地區，因此該地區獲得了一個稱號：中風帶(Stroke Belt)。

中風帶中的州包括密西西比、北卡、南卡、田納西、阿肯色、喬州、阿拉巴馬和路易斯安納州。這些州的中風死亡率至少比全國平均高10%。儘管此地區與中風相關的風險因素，如高血壓和糖尿病的發生率較高，但為何死亡率也較高仍不清楚。

美國人的中風死亡率差異不僅存在地理差異，還存在種族差異。截至2017年，非裔占了中風帶人口的26%，相較於在全美其人口僅占10%。非裔的中風死亡率明顯高於白人，尤其是在中風帶。

雖然非裔患有糖尿病等高風險因素的比例較高，是造成這種差異的原因之一，但越來越多研究表明，非裔的經濟困難、獲得醫療保健的機會較少，以及受教育程度較低等問題，也因此使健康狀態更糟糕。

中風症狀也可能因人而異。根據美國心臟協會(American Heart Association)的說法，一般人的常見中風症狀包括面部或四肢麻痺、說話困難和突然的視力問題。但那些懷孕或分娩的婦女則可能同時會經歷虛弱、失去方向感、噁心或嘔吐。懷孕(尤其是在妊娠晚期)、服用避孕藥和吸菸已被證明會增加中風的風險。

完整排名可查看：bit.ly/3PUwwl4。

中風 非裔 喬州

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