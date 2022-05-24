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南卡決議案 表彰傑出中文教師馮楚涵

記者林麗雪／南卡羅來納州報導
馮楚涵(右)與決議案提案人、州議員Chris Wooten合影。(馮楚涵提供)
馮楚涵(右)與決議案提案人、州議員Chris Wooten合影。(馮楚涵提供)

南卡羅來納州議會日前通過一項決議案，對來星頓(Lexington)第一學區River Bluff高中的馮楚涵(Rebecca Feng)老師予以表彰，肯定她榮獲南卡外語教師協會頒發的2022-2023年度傑出教師獎。這是南卡有史以來，首次有中文教師獲得該項榮譽。

此案由州議員Chris Wooten提出，州議會表決通過，議長簽署發布。

馮楚涵(中)與River Bluff高中校長Jacob Smith III(左)...
馮楚涵(中)與River Bluff高中校長Jacob Smith III(左)以及南卡州議員Chris Wooten留影於州議會大廈前。(馮楚涵提供)

馮楚涵原籍湖北，來美20餘年，一直致力於中文教學和文化傳播。她不僅在教學中傳承中國語言文化的根基，更不斷拓展多樣性的校內外語言文化活動。她還在活動中，積極聯合學校其他學科宣揚中國文化；並組織中文社團，走訪説明其他中小學校的中文專案；且奔走於圖書館與華人社團之間；更邀請大學中文系教授及南卡州商務貿易部主任交流座談。

她還組織跨州社區文化推廣和實踐活動，並與中國的高中、大學建立起互動交流友好合作關係。這些橫向課題研究和跨州跨國實踐活動，均提高了教學的深度和廣度，促進了中美文化相互了解，並促使該校、該學區，甚或南卡或中國合作方學校都產生了積極正面的影響。

該表彰決議，除了肯定馮楚涵多年來推動中文所做出貢獻，也為當地的中文教學及以後的中國文化推廣項目奠定了堅固基石。

南卡羅來納州 學區 華人

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