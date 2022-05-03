Truist捐530萬 成立夏樂北卡大學生基金

金融公司Truist日前宣布，將在夏樂北卡 大學(UNC Charlotte)投資530萬元，成立Truist學生成功機構(Truist Institute for Student Success)。

這是該校最近推出的一項10年戰略計畫「塑造未來」(Shaping What's Next)的一部分，強調教育 機會的重要性；並致力於學術研究和創造性發現，期望對社區帶來積極影響。

Truist董事長兼首席執行長Bill Rogers說：「Truist與夏樂北卡大學就教育、研究和職業發展機會開展合作，培養具全球競爭力的領導力，並以此豐富夏樂的社區，促進勞動力發展。」

Truist學生成功基金專注於三個主要領域：

●獎學金、體驗式學習和領導力發展：將提供學生提供為期四年的獎學金、全額學雜費，並保證在銀行實習，還將建立Truist創新中心等。

●研究及開發：將為師生和本科生團隊提供為期一年的研究計畫、並將贊助大學的兩次資料科學會議：Analytics Frontiers Conference和Women in Data Science Conference。

●支持學生運動員 ：Truist將支持夏樂分校的學生運動員，確保其在賽場上擁有足夠的資源，包括贊助United in GOL計畫，提供心理健康、金融知識、職業準備和指導服務。

Truist是由合併後的SunTrust和BB&T所組成，總部設在夏樂市，按資產排名，目前是美國第六大銀行。