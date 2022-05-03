迎亞太裔傳統月 玉山科技促參政

右起為美東南玉山科技理事長尹立伯、喬州聯邦眾議員布爾多(Carolyn Bourdeaux)、GIS專家田白。(記者林昱瑄／攝影)

為了慶祝5月份的亞太裔傳統月(Asian/Pacific American Heritage Month)，美東南玉山科技協會日前舉辦研討會，邀請到喬治亞州聯邦眾議員布爾多(Carolyn Bourdeaux)以及地理資訊系統(Geographic Information System)專家田白(Bai Tian)，探討近年亞裔 人口成長趨勢，以及如何利用科技促進政治參與。

代表喬州 第七國會選區的布爾多由自己踏入政壇談起， 她表示，川普當選後，整個國家走向「白人基督教民族主義」(white Christian nationalism)路線，讓她十分憂心。她表示，美國歷史上有過內戰，幾十年前也才有過民權運動，民眾不應當覺得民主與自由是唾手可得、理所當然。

布爾多訴求重點之一，是要確保選區的多元性、亞裔的多元性。她說，亞裔近年在大選中扮演舉足輕重角色，選民登記數成長了150%。她呼籲民眾在5月24日初選日前往投票 。

白田則介紹如何使用地理資訊系統來蒐集並分析資料、了解相關變數間的關係、模式及趨勢，以便未來做決策。他也展示了幾個他過去幾年來利用GIS所做、針對喬州東南部當地汙染所做的分析。

當天，原先預定出席、利用GIS工具來分析亞裔人口及其投票行為的Lambert高中生田亮亮(George Tian)，由於行程出現變數未能到場，由父親田白代表報告。

簡報中指出，自2000至2020年間，全美亞太裔的人口大幅增加，在喬州甚至翻倍成長。喬州在2010年至2020年間總人口成長10.6%，其中亞裔成長52.6%；西班牙裔成長32%；非裔成長13%，僅白人減少1%。

而在2020年大選中，喬州國會第7、6、4、5及11選區擁有最多的亞裔人口比率。而全州則以瓊斯溪市(Johns Creek)亞裔人口比例最高，達到29.8%，甚至超出全美平均5.7%的五倍多。

田亮亮自2021年起開發網路工具(https://fruitsandveggiesgeorgia.com/ga-asian-data-analysis)，分析亞裔人口消長和投票數據，他說，透過這些資料，得以教育、鼓勵亞裔參與更多公民和政治活動，且有助於政治人物更有效了解亞裔選民並與其建立聯繫，在商業方面，企業也可以藉由這些分析，識別並提供亞裔客戶和社區更好服務。