中國公使徐學淵訪北卡 盼兩國互相尊重、合作共贏

領事館代表團成員和主辦方代表合影。前排中為中國駐美國使館徐學淵公使。(記者王明心／攝影)

中國駐美國使館徐學淵公使日前訪問北卡 ，由南北卡華人 工商總會(CCCC)、美中經濟文化協會(CAECA)、北卡華人聯合會(CAFA)聯合在凱瑞希爾頓使館酒店(Embassy Suites)設宴歡迎，北卡政要、三會會員、華人社團領袖約百餘人到場參加。徐學淵希望此行能慰問疫情 後的僑胞，並促進中美友好交流和經濟合作。

主辦餐會的三會會員與貴賓合影(上起)：南北卡商會、美中經文會、華聯。(記者王明心／攝影)

(左起順時針)北卡州務卿馬歇爾(Elaine Marshall)、州議員Wiley Nickel、參議員Deborah Ross的代表致辭。(記者王明心／攝影)

10日晚上的歡迎會在中美國歌聲中開始，由南北卡商會會長王晴主持，到場的貴賓有北卡州務卿馬歇爾(Elaine Marshall)、參議員Deborah Ross的代表、州議員Wiley Nickel、莫里斯威爾市長T. J. Cawley和市議員Steve Rao、凱瑞市議員Jack Smith和劉廣亞，前教堂山市議員顧泓彬，以及維克郡委員會委員等。

歡迎會由(左上起順時針)南北卡商會會長王晴主持，該會董事長楊華東、美中經文會會長黃海暉、華聯會長趙西隆致辭。(記者王明心／攝影)

南北卡商會董事長楊華東歡迎大家的熱心參與，也感謝志願者的辛勤工作，指出不能任由中美之間的「修昔底德陷阱」(Thucydides Trap)阻礙兩國的合作，應該不遺餘力找到共同點，和平共處，攜手造福兩國和世界其餘人。華人社區對世界的兩邊都很瞭解，願意投入幫助。美中經文會會長黃海暉表示該會致力推動中美貿易往來，將繼續協助促進中美關係。

歡迎會在中美國歌聲中開始。(記者王明心／攝影)

華聯會長趙西隆表示該會的主旨是協助在美華人在美國社會取得成功，並促進中美文化交流，無論是疫情期間或平日，都盡力強化兩國人民的友誼，期待兩國有更美好的未來。州務卿馬歇爾感謝華人對北卡的貢獻，表示北卡的經濟不但不因疫情而停滯，反而逆勢蓬勃發展，是極佳的國際商業夥伴。州議員Nickel說他要確定北卡正確面向中國，希望RDU機場在不久的將來能與中國直航。

莫里斯威爾(Morrisville)市議員Steve Rao和前教堂山市議員顧泓彬就如何更加牽線搭橋，和如何更加促進彼此了解提出疑問。(記者王明心／攝影)

徐學淵在主題演說中表示中國是北卡第三大出口市場和第一大進口來源地，是中美友誼與合作的縮影。自尼克森總統訪華50年以來，中美關係歷經風雨，現在面臨複雜嚴峻的挑戰，必須繼續發展，若是停滯倒退，甚至重蹈冷戰時期的衝突對抗，是兩國和世界不能承受之重。

她指出中美利益交融，2021年兩國貿易額超過7556億元，逆勢增長28.7%，支撐各自數百萬人口的就業；其中中國自美進口1795億元，同比增長32.7%。中國是全美47個州的前5位貨物出口目的地。在華美資企業累計7萬多家；30多萬中國學生在美留學，占全美國際留學生的三分之一；美國科研機構近三分之一的研究人員有中國教育背景。如果中美之間拉仇恨，只會導致雙輸局面。

中國駐美國使館徐學淵公使訪問北卡，與政要及僑社領袖會見。(記者王明心／攝影)

她說世界離不開中美合作，各國都不希望在中美之間選邊站隊。中美關係要如何重回正軌？她提出習近平會晤拜登時所說的相互尊重、和平共處、合作共贏三原則。尊重彼此的領土主權、社會制度以及發展道路。赴美留學將繼續成為廣大中國學生的選擇，中國也歡迎美國青年赴華學習交流，成為中美友誼與合作的新生力量。把彼此視為隊友而非對手，相互鼓勁而不是彼此較勁。

(左上起順時針)主辦的三會代表送徐學淵北卡紀念毯子，杜克、北卡大學、北卡州大的中國學生代表也致贈各校紀念品。(記者王明心／攝影)

她也提到民間力量是兩國關係發展的重要推手。以北卡州為例，2021年對華貿易總額超過139億元、占北卡總貿易額的八分之一。過去30年，北卡對華直接投資達128億，其中總部在北卡夏樂的美國銀行向中國建設銀行投資30億元，是全美在中國的最大一筆投資。至2021年，中國在北卡有5000多名留學生，是北卡最大的外國留學生來源國，杜克大學還與武漢大學在上海昆山合作辦學。她期許在座華人能成為增進傳播文化，促進合作的橋樑。