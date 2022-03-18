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亞城槍擊周年 受害者親屬：因族裔遭攻擊不可容忍

記者林昱瑄／亞特蘭大報導
在亞特蘭大槍擊案滿周年之際，亞城舉辦了紀念活動。(亞城市府推特)
在亞特蘭大槍擊案滿周年之際，亞城舉辦了紀念活動。(亞城市府推特)

去年3月16日，包括六名亞裔女性的八名受害者，在亞特蘭大都會區的三家按摩院遭槍殺。一周年後，包括亞特蘭大、紐約、休士頓、底特律、舊金山等全美十幾個城市，紛紛舉行集會，除紀念受害者外，也譴責日益增加的亞裔仇恨暴力事件。

當天在亞城市中心舉行的亞裔正義集會(Asian Justice Rally)，共有近200人參與，除了數位受害者家屬外，聯邦眾議員布爾多(Carolyn Bourdeaux)、喬州州長民主黨參選人艾布蘭(Stacey Abrams)、亞特蘭大市長狄更斯(Andre Dickens)，以及歐曉瑜(Michelle Au)、韓裔Sam Parks、越裔阮碧(Bee Nguyen)等多位喬州州議員，都出席了活動。

根據Stop AAPI Hate的數據顯示，全美從2020年3月19日到去年底，共收到了1萬905宗關於亞裔仇恨報告，其中2020年發生了4632起，2021年有6273起。其中與女性相關的事件則占了總數的61.8%。

受害者于英愛(Yong Ae Yue，音譯)的兒子彼得森(Robert Pete...
受害者于英愛(Yong Ae Yue，音譯)的兒子彼得森(Robert Peterson)看著照片懷念母親。(美聯社)

而仇恨和極端主義研究中心(Center for the Study of Hate and Extremism)蒐集來自各地警察機構的初步數據顯示，2021年在全美發生的反亞裔仇恨犯罪整體增加了339%，但實際數字可能更高，因為許多受害者並未報案，也並非所有事件都被指控為仇恨犯罪。

拜登16日發表一份聲明中指出，各地持續發生的槍擊案，迫使美國人正視長期存在的反亞情緒和性別暴力。他還提到，去年頒布的「COVID-19 仇恨犯罪法」(COVID-⁠19 Hate Crimes Act )，主旨就是在打擊針對亞裔美國人的暴力行為。

狄更斯說，亞特蘭大是一個拒絕仇恨，種族主義以及性別歧視的城市。這些仇恨必須停止。沒有人應該每天生活在恐懼中，我們應時時警惕不可剝奪任何族群的人權(dehumanize)。

艾布蘭則表示，他的父親在Jim Crow時期的南方長大，亞城以及全美近年來發生的仇恨事件，就如同美國所經驗的歷史。「我們因為這些曾犯過的錯誤被撕裂，但不能假裝這些錯誤不存在」。

受害者于英愛(Yong Ae Yue，音譯)的兒子彼得森(Robert Peterson)表示，他的父親是非裔，母親是韓裔，「出於種族動機的犯罪必須被指出來，我母親因為亞裔女性身分受到攻擊，這是不可接受、也不能容忍的。」

狄更斯表示，亞特蘭大是一個拒絕仇恨，種族主義以及性別歧視的城市。(亞城市府推特)
狄更斯表示，亞特蘭大是一個拒絕仇恨，種族主義以及性別歧視的城市。(亞城市府推特)

籌辦此活動的團體之一的泛亞社區服務中心(Center for Pan Asian Community Services)資深副主席Victoria Huynh表示，亞太裔社群應提升亞太裔的能見度，與在公職及決策層的代表性，增加社區資源，包括提供語言協助打破藩籬、社區服務、健康諮詢，並對亞太裔企業提供協助以及資源等。

眾議院議長裴洛西(前)亦在華府紀念槍案受難者的集會上致詞。(美聯社)
眾議院議長裴洛西(前)亦在華府紀念槍案受難者的集會上致詞。(美聯社)
狄更斯表示，亞特蘭大是一個拒絕仇恨，種族主義以及性別歧視的城市。(亞城市府推特)
狄更斯表示，亞特蘭大是一個拒絕仇恨，種族主義以及性別歧視的城市。(亞城市府推特)
受害者于英愛(Yong Ae Yue，音譯)的兒子彼得森(Robert Pete...
受害者于英愛(Yong Ae Yue，音譯)的兒子彼得森(Robert Peterson)看著照片懷念母親。(美聯社)
眾議院議長裴洛西(前)亦在華府紀念槍案受難者的集會上致詞。(美聯社)
眾議院議長裴洛西(前)亦在華府紀念槍案受難者的集會上致詞。(美聯社)

亞裔 亞特蘭大 仇恨犯罪

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