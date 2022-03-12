如何有效預警並防止水管漏水？ 歡迎有志人士一起參與優秀AMFAM團隊

作者專業保險經紀人Belinda Shu

水對房屋造成的損壞是房屋保險 索賠主要之一，它也是賠付最高的索賠之一。好消息是，如果您的廚房水槽、洗衣機、冰箱、熱水器、洗碗機、馬桶等出現問題，漏水探測器系統會提醒您，它可以幫助您防止家中更多水的損害。

家中安裝一套漏水設備，防止對您家造成更大的損失。即使您離開家，您也可以安心。當檢測 到漏水時，無線傳感器會通過您的手機發送通知來提醒您。

設想一下，回到你新裝修的地下室，卻發現它被洗衣機後面爆裂的管道淹沒了！擁有一個漏水探測器可以及時通知您，避免昂貴的維修費用。積極主動地保護您的房屋免受潛在的水損害是非常值得的。

美國家庭保險公司憑藉 94 年的保險經驗，創建 Hedge安全設備，可幫助您防止盜竊、火災和水災。如果您有我們房屋保險，只需花費 $28.74美元，包括運費送到您家並且沒有月費。 並且你的房屋保險可以得到很大的折扣。 如果您想了解更多詳細信息並想獲得房屋保險報價，請電770-280-4350。

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請注意：以上資訊不應該解讀為稅務，法律或財務方面的建議。本文由第三方人Belinda舒(Belinda Shu Agency INC) 提供。如果您需要汽車 、房屋、商業和人壽保險，請聯繫Belinda舒保險代理處770-280-4350。Belinda Shu 保險代理處是AMFAM在Ga。 最大的保險代理處。累積了豐富的經驗，為您選擇最合適的保單。