擴大農業教育 谷內郡學校用機器人種菜

谷內郡Archer高中的魚菜共生系統(Aquaponics systems)，以共生關係飼養植物和魚類。(谷內郡學校提供)

喬治亞州谷內郡(Gwinnett)的Archer高中的新溫室內，17歲的帕特森(Shaun Patterson)，正用筆電操縱機械手臂種植蔬菜、土豆和南瓜，這也是Archer和其他兩所谷內郡高中的新農業計畫中的一部分。

谷內郡(Gwinnett)公立學校職業和技術教育執行董事赫曼斯(Tim Hemans)表示，該學區 在檢視喬州 勞動力數據後，了解到農業是喬州最大產業之一，決定擴大農業課程範圍。

此外，他們也觀察到了行業的轉變，尤其現在的農業公司結合人工智能，更像是科技公司。

赫曼斯說，隨著氣候變遷問題日益迫切，新的農業課程也側重於環境保護和可持續農業(sustainable farming)。

Archer高中本學年開始提供基礎農業科學，並計畫增加另外兩門課程，以完成喬州教育部 門在環境農業系統方面的專業學習。

校長強森(Ken Johnson)說，約有80名學生攻讀一系列的農業課程，該校也將農業課程與其他科學和工程選修課結合，創建了Ag STEM計畫。

強森說，其他核心科目，如社會研究和英語，也包含了農業主題。比如選讀家庭和消費科學(family and consumer science)的學生，將學習烹飪學校所種植的蔬菜。

該校的魚菜共生系統(Aquaponics systems)由學生們設計並構建，以共生關係飼養植物和魚類，位於同一學區內的小學也將此加入課程，讓學生有機會學習養雞、種植蔬菜和水耕法。

強森說，農業課程中所教授解決問題和團隊合作的技能，在任何行業都適用。

Brookwood和Grayson高中也提供基礎農業科學課程，並在本學年加入林業和自然資源職涯。今年這三所高中都開設了FFA農業社團。

其他一些亞城都會區的學校也提供了農業教育課程。亞特蘭大的Booker T. Washington高中，提供了Ag STEM計畫，且提供水產養殖作為職涯選擇。

迪克甫郡(DeKalb)學區提供園藝、森林科學和農業科學職涯選項，許多學校都設有果園及農場。Fernbank科學中心也為各年齡段的學生提供農業課程。

富頓區(Fulton)學區發言人博特賴特(Anne Hampson Boatwright)則說，該學區提供多樣農業職涯選項，超過1000名學生參加了FFA。