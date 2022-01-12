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北卡Omicron持續肆虐 完全接種率70% 確診率仍破30%

記者王明心／北卡羅來納州報導
民眾到社區檢測活動接受COVID檢驗。（路透）
民眾到社區檢測活動接受COVID檢驗。（路透）

北卡Omicron確診病例持續飆升，根據該州衛生部門(NCDHHS)11日的資料，該州完全接種成人已達70%，但11日仍有1萬7705名新增病例，3991名病患住院，確診率高達30.5%。

衛生官員提醒，如果出現COVID-19症狀、曾與COVID-19患者有過密切接觸、工作地點或接觸的人群有高風險，並懷疑可能已接觸了病毒，或工作本身需要例行或重複檢測者，應盡可能遠離他人，戴上口罩，並盡速安排檢測。

以下為五種接受檢測途徑：

1. 社區檢測活動：全州各地都有免費的社區測試活動，可上網查看時間地點：bit.ly/3K25OUN。

2. 固定檢測站：地方衛生部門、藥店、急診和其他地點也提供檢測，有些地方可能會收取一些費用。監測站地點可查：bit.ly/3GjWedQ

3. 免費居家病毒檢測工具：18歲及以上的居民可以在網上或通過幾個社區合作夥伴組織為自己申請免費的COVID-19檢測工具。18歲以下居民的父母或監護人可代為2至17歲的居民申請。

4. 在藥房買一個家用的快篩檢測盒：對於無法前往檢測站的人來說，在家進行檢測是另一種選擇，可詢問當地藥房是否有貨。

5. 家庭醫生或平日的常規醫療保健提供者。

如果檢測呈陽性，須遠離他人、居家隔離，並遵循聯邦疾病控制與預防中心(CDC)的隔離指南。如果出現症狀的時間不超過10天，可向衛生保健提供者諮詢單克隆抗體治療(monoclonal antibody therapy)，或致電：1-877-332-6585，該中心將協助無家庭醫生或醫療服務者接受治療。

檢測 口罩 北卡

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