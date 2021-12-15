學者預測明年喬州經濟全面復甦 經濟成長率約4.3%

儘管通貨膨脹和新的Omicron變種病毒持續衝擊喬治亞州經濟，但喬州 大學(UGA)的Terry商學院院長艾爾斯(Benjamin Ayers)預測，該州經濟明年將可從新冠疫情 中反彈並全面復甦。

艾爾斯13日在喬州水族館對近500名商界領袖演講時表示，「到2022年底，喬州的經濟將從COVID-19的衰退中完全復甦。」

他預測，喬州明年將有4.3%的經濟成長率，超過全美4%的GDP預估增長。這種成長主要是因強勁的消費者及企業支出，以及強勁的房地產市場所推動。

消費者在疫情期間被壓抑的需求，將導致其增加支出並減少儲蓄；而在企業花費上，公司將在增進遠距工作所需的技術和硬體上花費更多。

另外雖然在家工作的喬州民眾暴增，對商業房產的需求大幅減少，但艾爾斯預計獨棟和多戶的家庭住房建案仍將顯著增加。

他表示，喬州在疫情期間房價上漲了23%，預計明年仍將上漲，只是漲幅會比較少。「房屋變得更加難以負擔，我們預計抵押貸款利率 會更高」，他說。

艾爾斯預計喬州的勞動力將在2022年全面復甦。他估計，明年該州的平均失業率應為3.2%，低於全國平均。

最大的就業增長預計將出現在旅館和現場娛樂(live entertainment)行業，這也是受到疫情間影響最重的行業。製造業、醫療保健、零售和政府部門等亦將增長，但成長較緩。

艾爾斯也指出，可能導致經濟增長低於預期的潛在不利因素，則包括了供應鏈斷鏈問題、工人短缺和持續未解的疫情。

他說，「通膨可能會比預期的幅度更高、時間更長」，利率大幅上升可能引發經濟衰退，但經濟衰退的可能性「相當低」。

根據WABE報導，提供美國經濟預測的富國銀行證券(Wells Fargo Securities)經濟學家維特納(Mark Vitner)表示，包括喬州在內，在疫情流行初期即重新開放經濟的州，其復甦速度比長期封鎖的州要來得快。

維特納認為，新的Omicron病毒變種應不會對經濟產生太大影響，因為與疫情早期相比，美國民眾已對新冠病毒越來越習慣了。

「人們已不那麼害怕感染病毒。因此因COVID死灰復燃而導致的經濟反彈可能性將減少。」

儘管如此，維特納預測，通膨可能持續，並導致美國經濟未來的問題，儘管時間不會太長，至少也會影響三到五年。

「我們不會看到70年代停滯性通膨(stagflation)重演，但整體通膨仍將存在，而且是有害的。」