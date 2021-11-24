北卡台灣菁英首屆年會 締造傳承交流平台

北卡台灣菁英協會(NCT-PASS)召開創立大會和第一次年會。(記者王明心／攝影)

由來自台灣 的北卡 學術菁英所組成的「北卡台灣菁英協會」(NCT-PASS)日前在北卡州大舉行創立大會。當天研討內容包括主題演講、興趣專題、學員演講、學員獎勵及會員商務會議等。資深學者貢獻多年的研究結果，年輕學者也發表正進行的課題，成功締造新的傳承交流平台。

開幕致辭貴賓(右起)：北卡州大教授劉彩露、該校副教務長Katharine Stewart、台灣科技部駐華府科技組組長楊琇雅、僑務諮詢委員譚逸心。(記者王明 心/攝影)

創會會長李怡如說明創立過程。(記者王明心/攝影)

創會會長杜克生物統計教授李怡如回憶，三年前在一次聚會中，與學者姚宏昌博士及當時的僑務委員譚逸心談起很多台灣專業人士和學者住在三角地區，但彼此間欠缺聯繫管道，遂興起組建台灣專業團體的念頭。經過多次會議，該會於2019年註冊成為北卡非營利組織，但因疫情延誤，直到本月才舉行第一次年會。

獲選優秀研究論文的博士生和博士後研究員。(李怡如提供)

她說，資深學者都嘗過在學術界奮鬥的辛苦，希望該會能為台灣研究生、博士後研究員，及訪問學者提供職業指導、輔導及資源，提升知識及技能，並促進三角地區台灣學者及專業人士間的學術互動。目前理事會中有14位來自杜克大學、北卡州大、北卡大學、坎伯(Campbell)大學、美國 國家環境健康科學研究所(NIEHS)。

北卡州大工業設計教授劉彩露說，現今的學術研究愈形複雜，需要不同領域共同努力完成。北卡州大副教務長Katharine Stewart博士以該校擁有優秀台灣師生為榮，希望大家能在交流中迸出更燦爛的知識火花。

台灣科技部駐華府科技組組長楊琇雅指出，三角地區具備卓越學術環境和豐富工作機會，分享經驗能更促進學術和產業經驗的融合；僑務諮詢委員譚逸心鼓勵在場學者融入美國主流，幫助別人、回饋社會。

與會者在午餐時間繼續交流。(記者王明心/攝影)

當天的大會主題講員是坎伯大學醫學院教務及學術助理院長郭燕平，她分享在學術界的崎嶇歷程。她表示，自小不喜愛埋頭書本，在台大時熱衷社團，唱的譜比念的書還多，來美後，不像同學們一路直攻博士，她在就學、工作、懷孕生子中，摸索著平衡之路。

大會主題講員郭燕平分享她的職場生涯，會後有多人前往討教。(記者王明心/攝 影)

她的學術路線從血液學、微生物學、分子神經，最後又回到微生物學，看似曲折，但如今回想，方知每段歲月都在為下一段人生鋪路，廣博的知識領域恰是她今天擔任管理工作的基石。她鼓勵年輕學者走學術路線時不要單看一時，每個階段都盡力而為，即使進度比別人慢，但紮實的走，就會產生自信和足夠能力。

其他學者提供他們在專業領域的研究成果，包括商業管理原則、阿茲海默症、工業界和製藥界的發展等。當天有八位博士生和博士後研究員入選優秀研究論文，分別發表專題報告，並受前輩讚許。