北卡選區重畫 維權團體籲重視族裔公平話語權

北卡亞裔聯合會(NCAAT)執行主任可娜如(Chavi Khanna Koneru)呼籲議會了解北卡不同背景居民的需求。(講座截圖)

因少數族裔社區的不斷發展，北卡 人口自2010年開始激增 ，去年人口普查數據結果，讓北卡多爭取到一個國會席位，總計席次為14席，日前該州數個維權組織聯盟在線上舉行座談會，分享觀點，希望在選區重畫過程中，讓每個族裔都獲得公平話語權。

卡羅來納人口統計中心(Carolina Demography)主任提皮特(Rebecca Tippett)表示北卡因人口增加，多了一個國會席位，選區需要重畫。(講座截圖)

卡羅來納人口統計中心(Carolina Demography)主任提皮特博士(Rebecca Tippett)根據人口普查數據表示，北卡州人口過去十年來增加了90萬，增幅為9.5%。以該州目前超過1040萬的人口來計算，每個選區平均應有7萬4567名居民。

她同時指出，北卡有些地區流失人口，全州100個郡裡有74個郡的兒童人口減少。到目前為止，北卡人口族裔比例為白人占60%、非裔占20%、西語裔占11%、亞裔 占3%、包括原住民在內的其他族裔占6%。除了原住民，所有少數族裔的人口過去十年都有增長 ，其中以增加近32萬的西語裔最多。

所有選區都得依人口比例畫分的規定重畫，以符合聯邦法律要求。選區應該包含哪些社區的問題，可透過公聽會以取得民眾意見，最後由州議會決定。

北卡亞裔聯合會(NCAAT)執行主任可娜如(Chavi Khanna Koneru)說，參與選區重畫論壇的障礙之一是語言服務不足，特別是對增長最快速的亞裔居民。她指出亞裔某些群體受新冠疫情 打擊的程度比其他群體重，譬如菲律賓裔的新冠死亡率最高、孟加拉裔的失業率最高、東南亞裔難民的食物獲取率最低，而東亞社群所受與疫情有關的仇恨和歧視犯罪影響最大。她強調負責重畫選區的立法者必須傾聽、了解北卡州所有背景和社經地位居民的需求。

北卡人口統計聯盟(NC Counts Coalition)公民參與主任巴西(Kyle Hamilton Brazile)控訴選區地圖涉及種族歧視。(講座截圖)

北卡人口統計聯盟(NC Counts Coalition)公民參與主任巴西(Kyle Hamilton Brazile)認為北卡的權力操縱在州議會手裡，州長沒有否決權。他表示過去10年由州議會畫分的選區造成太多問題，畫出的選區地圖不但涉及種族歧視，形狀更是奇怪。他舉例，從梅克倫堡郡(Mecklenburg)一直延伸到杜倫(Durham)的第12選區有64%的人口為非裔，有些地方非常狹窄，寬度比高速公路的一條車道還窄。

夏樂社區組織者和「北卡行動」(Action NC)政治主任道金斯(Robert Dawkins)指控州議會的意圖是「壓制和鎮壓」。「杜蘭快速反應」(Rapid Response in Durham)創辦人艾爾蒙特(Ivan Almonte)提到他們如何努力在財務上協助有無證移民家人被拘留的家庭，這些家庭因其經濟支柱遭遣返頓失生活能力，新冠疫情造成的裁員，也讓原本收入就拮据的家庭面臨被房東逼遷的命運，他抗議州議會對西語裔社區懷有敵意，故意把公聽會安排在不便參與的時間，或選擇在公交系統無法到達的地方。