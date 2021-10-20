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北卡提前投票開跑 華裔候選人亟需志工助選

記者王明心／北卡羅來納州報導
義工從18日開始在提前投票所站崗，向選民發宣傳單。(顧泓彬提供)
義工從18日開始在提前投票所站崗，向選民發宣傳單。(顧泓彬提供)

北卡11月市級競選的提前投票自10月中開始，競選教堂山(Chapel Hill)市長的顧泓彬和競選莫里斯威爾市(Morrisville)市議員的鄭瑋佩(Patty Cheng)皆表示，很需要義工在各投票所遞發宣傳單，希望大家能夠加入他們的選舉團隊。

教堂山的提前投票從18日開始，30日截止，開放時間是周一至周五早上8時至下午6時，周六早上8時至下午3時、周日中午12時至下午4時。意者可上網登記：bit.ly/3aQVKh0。

教堂山的提前投票所地點：

•Seymour耆老中心 (2551 Homestead Rd., Chapel Hill)

•Chapel of the Cross (304 E Franklin St., Chapel Hill)

•Carrboro市政廳 (301 W Main St., Carrboro)

鄭瑋佩需要11月2日選舉日的義工。投票所開放時間是早上6時30分至晚上7時30分，她尤其需要早上6時30分至9時、中午11時至下午1時30分，及下午4時至7時30分三時段的協助。意者可與她聯繫：[email protected]

莫里斯威爾市選舉日當天的投票所地點：

•莫里斯威爾小學 (1519 Morrisville Pkwy, Morrisville)

•Cary Church of God (107 Quade Dr., Cary)

•Parkside小學 (332 Parkside Valley Dr., Morrisville)

•北卡印度協會 (309 Aviation Pkwy, Morrisville)。

投票 北卡 印度

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