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AARP 樂齡會創業大賽 參賽者最高獎金可得1萬元

亞特蘭大訊
贏得大賽的參賽者可與Daymond John討教經營理念與方法。(AARP提供)
贏得大賽的參賽者可與Daymond John討教經營理念與方法。(AARP提供)

由AARP樂齡會贊助舉辦的「Make Your Move創業大賽」(Make Your Move Entrepreneurship Contest) ，於9 月 9 日至 10 月 22 日舉行，以幫助有抱負的企業家和 45 歲以上的小企業主，獎勵他們的創業精神和目標。參賽者有機會贏取最高額1萬元，並與The People's Shark創辦人Daymond John一對一的訊視會面。

這是樂齡會連續第三年舉辦這項比賽，參賽者必須提出職業目標、在新冠疫情中面臨的挑戰，以及如果有機會見到Fubu 創始人兼首席執行官和 ABC 電視節目 Shark Tank 中的Daymond John時，會提出什麼問題。1萬元第一名大獎有兩個名額；二獎得主也有兩個名額，將會分別贏得1000元和與Daymond John 的一對一視像會議。

所有參與者只需要報名，便有參加抽獎贏得1000元的機會。

樂齡會副總裁Daphne Kwok表示，AARP自 2019 年舉辦Make Your Move 創業大賽，主要是慶祝、表彰和支持希望重振職業生涯的年長企業家。隨著人們生活和工作的時間越來越長，年長的員工擁有多年的重要經驗和技能，他們可以利用這些經驗和技能讓企業重新起步。

有關創業大賽規則、獎品說明及參加抽獎可瀏覽網站：https://sweeps.aarp.org/makeyourmove2021/。比賽於美國東部時間2021年10月22日晚上11時59分結束。有關AARP訊息可瀏覽中文官網：chinese.aarp.org或關注AARP樂齡會微信公眾號 。

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