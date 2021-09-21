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共和黨喬州首個亞太裔社區中心開幕

記者林昱瑄╱亞特蘭大報導
共和黨表彰了多年以來支持該黨不遺餘力的華裔的Sunny Wong(左二)以及越南裔的Thuy Hotle。左一為希克斯，右一為謝佛。(記者林昱瑄╱攝影)
共和黨表彰了多年以來支持該黨不遺餘力的華裔的Sunny Wong(左二)以及越南裔的Thuy Hotle。左一為希克斯，右一為謝佛。(記者林昱瑄╱攝影)

共和黨全國委員會(RNC)所開設的喬治亞州亞太裔美國人社區中心(Georgia Asian Pacific American Community Center)17日於柏克萊湖(Berkeley Lake)揭幕。

此中心是該黨在喬州所設立的第一個亞裔社區中心，也是全美第三個。

當天，RNC聯合主席希克斯(Tommy Hicks)、喬州共和黨主席謝佛(David Shafer)、前約翰溪市(Johns Creek)議員林怡正(Jay Lin)等人均出席。

RNC投注數百萬元用以建立各地的亞裔社區中心，以吸引全美不斷增長的亞太裔選民。

新的社區中心將用以吸引社區成員、招募和培訓志工，並成為共和黨人註冊、聯繫投票事宜的據點。

曾任州參議員18年的謝佛表示，他認識的亞裔多是愛上帝，愛美國，愛自由企業。他說，谷內郡(Gwinnett)及北富頓郡(North Fulton)有許多的亞裔移民，希望這個中心能夠把喬州亞裔團結起來，支持共和黨。

共和黨全國委員會(RNC)所開設的亞太裔美國人社區中心於喬州Berkeley L...
共和黨全國委員會(RNC)所開設的亞太裔美國人社區中心於喬州Berkeley Lake揭幕。此為共和黨在喬州所設立的第一個亞裔中心，也是全美的第三個。(記者林昱瑄╱攝影)
當天許多亞裔民眾穿著傳統服飾出席。(記者林昱瑄／攝影)
當天許多亞裔民眾穿著傳統服飾出席。(記者林昱瑄／攝影)

林怡正表示，他1984年來到美國時，什麼都沒有，努力20多年為家庭為事業打拚不懈，終於實現美國夢，但現在美國夢正在消失，他表示，要為了下一代努力，重現美國夢。他說，這個中心就是要與亞裔社區做連結，宣揚共和黨的理念給更多人知道。

希克斯也鼓勵在場民眾，深入社區，宣揚理念，讓喬治亞州知道民眾真正的心聲。

當天並表彰了多年以來支持共和黨不遺餘力的兩位亞裔志工，華裔的Sunny Wong以及越南裔的Thuy Hotle，她倆均是喬州共和黨亞太裔委員會的委員。

謝佛希望此中心的設立能將喬州亞裔團結起來。(記者林昱瑄／攝影)
謝佛希望此中心的設立能將喬州亞裔團結起來。(記者林昱瑄／攝影)
林怡正表示自己仍堅信美國夢。(記者林昱瑄／攝影)
林怡正表示自己仍堅信美國夢。(記者林昱瑄／攝影)

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