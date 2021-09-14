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為親川者助選 川普25日將現身喬州

記者林昱瑄／亞特蘭大報導
支持川普並宣布參選聯邦參議員的前喬州大學美式足球運動員沃克(Herschel Walker)。(競選網站)
支持川普並宣布參選聯邦參議員的前喬州大學美式足球運動員沃克(Herschel Walker)。(競選網站)

川普年初在喬治亞州的集會上，承諾將在18個月內返回該州助選，最新消息顯示，他將會出席25日在佩里(Perry)的集會，為親近他的參選人站台背書。

這些親川普派包括了前喬州大學美式足球運動員沃克(Herschel Walker)，他在川普的鼓勵下參選聯邦參議員，儘管沃克長期居住在德州並且曾有暴力史，但他旋即成為共和黨中的聲勢領先者。

川普還支持州參議員瓊斯(Burt Jones)擔任副州長，他同時否定其共和黨競爭對手、州參議長米勒(Butch Miller)。川普先前曾支持聯邦眾議員希斯(Jody Hice)出馬與現任州務卿拉芬斯伯格(Brad Raffensperger)競爭，川普將後者視為導致他2020年在喬州選情失敗的罪魁禍首。

雖然川普早先嚴厲指責州長坎普(Brian Kemp)，怪罪他造成了去年喬州總統選情失利，並且在1月時放話將對坎普進行報復，但目前尚不清楚川普是否會支持挑戰坎普的候選者。

川普當時曾要求聯邦眾議員柯林斯(Doug Collins)出馬挑戰坎普，但柯林斯已排除了明年競選公職的可能，目前也沒有其他知名的保守派願意挺身而出。

一些反坎普的共和黨人士已表態支持前民主黨人瓊斯(Vernon Jones)。但到目前為止，川普一直迴避支持這位前州議員。瓊斯長期以來反對共和黨政策，且曾對女性行為不檢。

截至目前為止，川普的盟友也尚未能說服前聯邦參議員普度(David Perdue)或其他知名共和黨人，出馬與坎普競爭州長職位。

雖然川普對坎普極不友善，坎普仍經常讚揚川普的計畫及行動，並避免批評他。

坎普陣營呼籲共和黨人團結一致，以對抗兩位民主黨候選人：參選聯邦參議員的沃諾克(Raphael Warnock)和極可能參選州長的艾布蘭(Stacey Abrams)。

川普 共和黨 參議員

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