英文不好？ 交給威斯敏斯特教堂 免費英文課程從零級開始 備有免費晚餐和幼兒看顧

在YouTube觀看威斯敏斯特長老會教會主日敬拜的在線視頻，可在「齒輪圖標」選擇中文Chinese字幕。(螢幕截屏)

會說英文是在美國 生存的首備要務，擁有120年歷史的亞特蘭大威斯敏斯特長老會教堂(Westminster Presbyterian Church, PCA)，為了幫助大眾順利在美國生活，國際英語(ESL)課程將從9月13日(周一)起將恢復上課。歡迎大眾報名參加免費學習英語，課程當天還備有免費晚餐和幼兒照顧。

威斯敏斯特長老會教會從2007年秋季開始，每週一開設國際英語(ESL)課程，除了2020年因為疫情 首次沒有舉辦之外，9月中再重新開課。ESL 課程包括每週一晚上6時到6時45分的免費晚餐，然後是從6時45分到 8時各級別英語課程，其中有零基礎級、初級、中級和高級、還可選修聖經學習，課程由教會志願者教授。同時還免費提供從6時45分到8時的兒童照顧。如果想提高英語水平，可以參加最適合的英語課程或參加其中一項聖經學習。

此外，威斯敏斯特長老會教會在週日上午8時30分和上午11時，提供面對面的敬拜，同時段也提供兒童看顧。

威斯敏斯特長老會教會大多數會眾成員都是英語母語人士，但教會領導層希望以愛心和熱情尋求擴大國際事工的深度，並已將主日早上敬拜翻譯成包括中文在內的各種語言，放在YouTube 上，每週與大家分享牧師的福音佈道，分享喜樂和虔誠的敬拜，這些都會有中文(和英文等其它語言的)字幕。

YouTube點擊鏈接：https://www.youtube.com/channel/UCyjXwh3mznaSd53te1O6G7Q，可以單擊視頻屏幕右下方的「CC 按鈕」打開字幕選項，然後單擊「齒輪圖標」選擇字幕語言。

教會地址是：1438 Sheridan Rd NE, Atlanta, GA 30324。如果要報名英文課，或是有任何其他問題，或想在參觀教會之前與威斯敏斯特長老會教會相關人員交談，可以中文聯繫Angie Mercer：404- 444-8357或Joseph：404-740-8913(可說中文)，或電子郵件：[email protected]。