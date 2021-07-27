喬州Delta肆虐 沙凡納重啟口罩令

亞城餐廳Argosy Restaurant and Bar，在門口貼出「不招待未完全接種者」告示海報。(餐廳Instagram)

新冠病毒近日在喬治亞州社區快速傳播，尤其該州東南區增長快速。沙凡納(Savannah)市長強森(Van Johnson)26日宣布將即刻恢復該市口罩令。

該命令要求每個人，無論疫苗 接種狀態為何，在不與直系親屬在一起時都須在室內戴口罩。此命令在市政府設施、幼兒設施、醫院和公共交通工具中生效。

依據喬州 公共衛生署的數據，截至23日的一周內，喬州新確診病例數較之前七天增加了78%。儘管檢測 數增加，但確診陽性比例亦增加。當周住院人數急速上升，已接近去年疫情高峰期。

位於喬州奧古斯塔(Augusta)的大學醫療保健系統(University Health Care System)總裁兼首席執行長戴維斯(Jim Davis)說，近日COVID-19病例數大量增加，尤其「沒有接種疫苗的年輕人」增長最多。

該系統首席醫療長庫爾(Phillip Coule)呼籲尚未接種者趕快施打疫苗。他說，許多人認為疫情已經結束，但現在各項數據顯示事實並非如此。

「對於一直觀望的民眾來說，現在正是接種的時候。因為若你不幸感染了Delta病毒株，這可能攸關你的生死。」

WSBTV電視台報導，喬州一家餐館老闆決定只為完全接種疫苗的顧客提供服務。

位於亞特蘭大的這家Argosy Restaurant and Bar，稍早時在Instagram上宣布了這項規定，並展示了掛在門口的「尚未完全接種者恕不提供服務」的標誌。餐廳老闆Armando Celentano表示，此舉旨在減少病毒在餐廳內的傳播。因為他和三名員工日前在已完全接種疫苗下，仍被檢測出病毒陽性。

Celentano向亞特蘭大憲報(AJC)表示，此舉關乎員工和客人的生活質量和安全問題。「我們是一家私人小公司，我必須做我認為是正確的事，來保護依靠我謀生的員工。」

儘管有些顧客表示將對該餐廳進行抵制，Celentano表示，他會執行詢問顧客是否已完成接種疫苗。

「這就與『你若不穿鞋子、不穿上衣，餐廳就不提供服務』沒有不同之處。」

該州最新數據顯示，喬州目前約有40%民眾完全接種疫苗，45%的人至少施打了一劑疫苗。