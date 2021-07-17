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Cooper琴行繼續清倉大優惠 賣完為止 好價錢買好琴最佳時機

亞特蘭大工商組
Cooper琴行因倉庫結束租約，正在進行清倉大甩賣。(取自Cooper網站)
Cooper琴行因倉庫結束租約，正在進行清倉大甩賣。(取自Cooper網站)

由於結束倉庫租約，亞特蘭大知名百年琴行Cooper Piano從6月起展開清倉特價優惠大甩賣(Warehouse Moving Sale)，店東決定將倉庫中的各類鋼琴賣完為止。此時正是父母為子女們以最好的價錢買好琴的時刻，培養孩子怡情養性的音樂興趣；更是喜愛音樂的人們不能錯過的買琴、換琴機會。

Cooper鋼琴的清倉特價銷售，包括全新數位鋼琴(Digital Piano)價格低至649美元起，平台型數位鋼琴(DigitalGrand Piano)為4288元，原聲鋼琴(Acoustic Piano)為1288美元起，當前最流行的家庭使用平台鋼琴(Baby Grand Piano)價格最便宜為6988美元起，演奏型平台鋼琴(Player Grand Piano)為1萬5888元，二手的平台鋼琴只要2988元，二手Yamaha數位鋼琴僅1799元。

該琴行有史坦威Steinway、Casio、Schimmel、Yamaha和Baldwin等著名品牌鋼琴，也有各類型的二手鋼琴，現在便可上網：cooperpiano.com/warehouse-moving-sale-june-2021，填寫「Sign Up for The Sale」，也可撥打電話，琴行會立即回覆，幫忙客人找到理想中的鋼琴，完成對音樂的美夢。

Cooper琴行自1906年創立以來，歷經百餘年的風風雨雨，由Cooper家族四代子嗣相傳潛心經營下，已成為全美音樂商家協會(National Association of Music Merchandise)9000多會員中具有百年歷史的五家琴行之一，也是美國東南區最大的鋼琴陳列琴行。

選購Cooper琴行鋼琴的資訊及各種廠牌鋼琴資料可電：404-329-1663或404-793-8983，也可上網：https://cooperpiano.com。琴行在I-85公路Clairmont Rd出口，位於Clairmont Rd及North Druid Hill Rd之間南向的Access Rd上，地址：1610 Northeast Expy. NE, Atlanta, GA 30329。營業時間周一到周六上午10時至下午6時，周日下午1時至5時。

Cooper琴行正在進行清倉大甩賣，可以最好的價錢買好琴。(取自Cooper網站...
Cooper琴行正在進行清倉大甩賣，可以最好的價錢買好琴。(取自Cooper網站)
Cooper琴行逾萬呎的展示廳，陳列不同型式、品牌的鋼琴。(取自Cooper網站...
Cooper琴行逾萬呎的展示廳，陳列不同型式、品牌的鋼琴。(取自Cooper網站)
Cooper琴行正在進行清倉大甩賣。(取自Cooper網站)
Cooper琴行正在進行清倉大甩賣。(取自Cooper網站)

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