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分心駕駛、超速 今年喬州已733起致命事故

記者林昱瑄／亞特蘭大報導
適逢夏季，喬州將遇上繁忙的施工季節，包括州際公路和州道的重鋪路面和維護計畫，以及正在進行的重大施工項目。(GDOT臉書)
適逢夏季，喬州將遇上繁忙的施工季節，包括州際公路和州道的重鋪路面和維護計畫，以及正在進行的重大施工項目。(GDOT臉書)

過去一年因為疫情緣故，路上交通流量減少，但喬治亞州的車禍致死人數仍創下新高。而今年，喬州交通事故的死亡人數再度增加。

2019年，喬州車禍造成了約1500人死亡，2020年增加了13%，死亡人數約為 1700人。

根據WTOC電視台報導，今年至今，已經發生了733起致命事故。與去年前6個月的600起相比，若按照這個速度，喬州今年事故數可能超越去年。

喬州交通署(GDOT)表示，在過去的一年以來，大部分致命的交通事故都是因分心駕駛和超速造成的。

適逢夏季，喬州將遇上繁忙的施工季節，包括州際公路和州道的重鋪路面和維護計畫，以及正在進行的重大施工項目，例如亞特蘭大都會區的Transform 285/400改進計畫、位於克來頓郡(Clayton)的I-75/I-285 重鋪工程、傑克遜郡(Jackson)的I-85拓寬計畫以及梅肯-比布郡的I-16/I-75交流道重建計畫。

隨著夏季交通流量及施工工程的增加，喬州交通署要求駕駛者：

●繫好安全帶、駕車時放下手機，不受干擾地駕駛，並且保持警覺。

●經過施工區時格外小心，並且放慢速度，注意四周及工人。

●出發前先了解沿路狀況，將可能延誤時間預算在內早點出發，以安排足夠的時間安全地駕駛。

民眾如需24小時全天候即時交通訊息，可在開車前撥打511或上網：511ga.org。也可留意推特上交通署的更新。

喬州交通署叮嚀民眾，經過施工區時務必減速慢行。(GDOT臉書)
喬州交通署叮嚀民眾，經過施工區時務必減速慢行。(GDOT臉書)

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