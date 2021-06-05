保障權益需了解租客保險和公寓保險

作者專業保險經紀人Belinda Shu

房屋保險 各有其目的與性質，這周向大家說明租客 保險、公寓大樓和公寓協會(Condo Association)保險。

★租客保險是對房東 的一種保護

一、租客保險保些什麼？

個人財產保障：大多數人都不會掌握足夠的錢，去替換被突然摧毀個人衣物、珠寶、電子產品、家具及其他的個人財物。再者，房東保險也不涵蓋這些項目。

責任險：如果租客要為他/她自己造成的人身傷害，財產損失，及承保事故導致的醫療費用，而承擔法律責任的話，在保單額度內，租客保險將對其補償。

二、房東應鼓勵租客購買保險的五個原因

1.減少頭痛：和許多租客認定的相反的是，房東保險不涵蓋承租人的財物，如租客財物發生盜竊遺失，房東可以規避責任。

2.降低責任風險：意外火災是頭號索賠險種(最不受歡迎的一種)，如果租戶有責任，他們的租客保單對損失的涵蓋將高達其投保限額。房東因此省去了房東保險的自付款部分，避免了最不樂見的房產索賠記錄。

3.涵蓋了額外的生活費用：如果隔壁公寓的火災或水災導致租戶無法繼續留住當前的寓所，房東保險也不會支付租客額外的生活費用，如受災的租客遷出後支付更高的住宿費用。

4.降低保費：商業保險中，支付較少的損失，可能等同於較低的保費。如果有多處投資房產，長遠上看，較少的索賠，可以保持較低的保費。

5.吸引更好的租戶：租客保險建立起租戶意識和責任感，最終使他們更好的租戶。譬如，租客自付防盜/防火系統，房東的房產也得到了一定的保護。

★公寓大樓和公寓協會保險

什麼是公寓大樓(Apartment)和公寓協會(Condo Association)保險？那麼，房客(Renter)或每個單元擁有者(Condo Owner)的保險責任怎麼界定呢？

什麼是總保單(Master Policy)？Master Policy是在公寓建築物，或小區的公共區域的結構發生損壞時，為房屋或公寓協會成員，提供財產和責任保護的一種形式。Apartment or Condo Associations的總保單通常會涵蓋大廳和走廊等公共區域，發生的責任問題和財產損失。例如：建築範圍，輔助建築，一般責任保護，身體傷害醫療費用，商業保護傘責任險。還可以增加董事和高級職員的責任範圍，以確保HOA管理層不會濫用HOA資金。

房客(Renter)或每個單元擁有者(Condo Owner)：每個單元內損失通常是每個單元擁有者或房客的責任。因此，對於您的公寓協會章程或租賃租約而言，要求單位所有者和租戶必須購買自己的保險很重要。(如果您是小區單元的租戶或者單元的擁有者，歡迎向我們諮詢租客或房主保險，同時我們提供的出租房保險，可以適應房東的多層次的需要。)

我們的總保單(Master Policy)保險和風險管理計劃，可以通過許多重要方式，幫助您保護自己和您的資產，有助於在蒙受損失後保證您的財務狀況不受影響。

因此，您可以信賴Belinda舒保險代理處，為您提供優質的保險，提供您可以可行的建議，幫助您確定適合自己的客制化的承保範圍和保險類型。

如果您想獲得公寓大樓、公寓協會、出租房(landlord)、房客(Renter)或每個單元擁有者(Condo Owner)的保險報價，可聯繫Belinda舒保險代理處770-280-4350。

請注意：以上資訊不應該解讀為稅務、法律或財務方面的建議。本文由第三方人美國家庭保險公司(American Family Insurance, AMFAM) - Belinda舒(Belinda Shu Agency INC)提供。Belinda舒代理七州保險：喬治亞州、阿拉巴馬、南卡、北卡、田納西、佛州和麻省。同時，代理處提供國語、粵語、越南文服務。需要汽車、房屋、商業和人壽保險，及進一步信息和諮詢，可立即撥打770-280-4350。對於保單、合約等相關文件，僅提供英文版本。如有爭議，一律以保單和合約中的條款為準。Belinda Shu代理處是AMFAM最大保險代理處，經驗豐富，免費諮詢，為大眾選擇最合適的保單。

AMFAM是西北部老牌保險集團，超過90年的歷史。總部設在Madison, WI，名列「財富」500強，全美最大的人壽保險公司之一(Ward集團連續12年評比前茅)。AMFAM提供優良的汽車、房屋、商業(含出租房業主保險)和人壽保險產品。