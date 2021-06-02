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1張圖：全美逾40.9%民眾 已完成疫苗接種

台本土確診案例增549例、12死 新北310例最多

喬州完全接種率32% 全美落後至第48位

記者林昱瑄／亞特蘭大報導
喬州近期在分發疫苗並且說服人們接種上面臨到很大的挑戰。(11Alive影片截圖)
喬州近期在分發疫苗並且說服人們接種上面臨到很大的挑戰。(11Alive影片截圖)

喬治亞州完全接受疫苗接種的人口比率在上周四達到了32%，但根據白宮最新資料顯示，該州的疫苗接種人口比率仍落在全美第48位。

施密特克 (Amber Schmidtke)醫師表示，喬州在分發疫苗並且說服人們接種上面臨到很大的挑戰，包括將疫苗「政治化」(politicization)以及錯誤訊息的傳播。

喬州公衛署告訴當地媒體11Alive，現階段其工作重點將會從大規模疫苗接種站轉移到各社區，例如在理髮店、教堂、甚至是Fox劇院設立接種點。

而喬州某些郡的接種表現要好於其他郡：位居在雅典市(Athens)外圍的奧康尼郡(Oconee)以40%的接種率拔得頭籌。位於雅典的喬治亞大學(UGA)及其他學校大力推動學生及社區民眾接種功不可沒，而奧康尼郡的接種數據中應也包含了很多UGA師生。

在亞特蘭大都會區的富頓郡(Fulton)、卡布郡(Cobb)和費耶特郡(Fayette)也是接種率名列前茅者；喬州北部的湯斯郡(Towns)成績也十分斐然。

落後者是位於沙凡納(Savannah)西南部的龍郡(Long)和哥倫布(Columbus)東南部的查塔胡奇郡(Chattahoochee)，兩者的接種比例都僅為10%。

接種率地下的地區很多都在該州的東南部。

而疫苗接種率與目前COVID-19病例之間是否存在相關性？11Alive的報導顯示並非絕對。

根據上述兩者數據估算出的感疫風險發現，即使在接種率低下的的龍郡，民眾染疫風險卻只有3%，這與接種率奪冠的奧康尼郡2%的風險十分接近。

但在接種率亦低迷的查塔胡奇郡，染疫風險卻高達84%。該郡目前的病例數是州平均的兩倍以上。

疫苗 喬州 大都會

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