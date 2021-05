挺台灣進世衛 亞特蘭大世華車隊遊行

出發前與會人士全體合影。(記者林昱瑄/攝影)

世界華人工商婦女企管協會亞特蘭大 分會,在世界總會陳阡蕙總會長發起呼籲各分會規劃並積極推動支持台灣 進入世界衛生組織(WHO)及世界衛生大會(WHA)活動下,上周日與其他12個分會同步舉行「僑界聲援支持中華民國台灣進入世界衛生大會WHA車隊遊行活動」,亞城地區共有多個僑團、將近百人、約30輛車參加遊行。

約有百人參與了此次的活動。(記者林昱瑄/攝影)

30輛車隊遊行聲援支持中華民國台灣進入世界衛生大會WHA。(亞城世華提供)

當天隊伍一早便在僑教中心停車場集合,車輛以各社團的英文字母順序排列。在全體參與人員集合高喊:「Taiwan can help!」後,10時整由僑教中心出發,經過巴克亥(Buckhead)商業區,美國 疾病管制與預防中心(CDC),愛默蕾大學(Emory)醫院,美國退伍軍人醫院(U.S. Veterans Hospital)及百福大道(Buford Hwy)後,終點回到僑教中心。

美東南區台大校友會也在車遊行列之中。(記者林昱瑄/攝影)

喬治亞州台灣高爾夫球協會也來參與。(記者林昱瑄/攝影)

亞城世華分會會長邱婷蘭表示,2019年疫情擴散全球時,台灣證明了其應付疫情的能力,且有能力及資源幫助其他國家,對世界衛生大會做出貢獻。她期待台灣能再次在世界衛生大會上擔任觀察員,讓其人民可取得最好的醫療及防疫訊息。

左起為張菊芬、John Bradberry、Robert Patrick、陳家琪、John Bradberry、邱婷蘭及王翼龍。(記者林昱瑄/攝影)

多若維爾(Doraville)市長蓋爾曼(Joseph Geierman)表示,台灣是個充滿活力的民主國家,也是美國最堅定的盟友之一。台灣在COVID-19流行期間表現出領導作用,但卻在過去十年中被剝奪了在世界衛生大會上的席位。他要求台灣應被允許以觀察員身份參加下屆會議。瓊斯溪(Johns Creek)市議員及市長候選人布萊德貝瑞(John Bradberry)也表示,台灣是個自由獨立的國家,擁有豐富的技術和醫療專業知識,且是新冠流行期間世界的榜樣,應該在世界衛生組織內。

世華北美洲參與此次活動的分會計有:巴爾的摩、大華府、紐澤西、亞特蘭大、美南、北德州、南加州、大洛杉磯、北加州、猶他州、西雅圖、多倫多、溫哥華等13個分會。

榮光會參與車遊的會員們。(記者林昱瑄/攝影)

辦事處及僑教中心同仁拿著布條表示:Health for all, Taiwan can help!(記者林昱瑄/攝影)

當天與會的貴賓並包括了駐亞特蘭大台北經濟文化辦事處處長王翼龍,僑教中心主任賴麗瑩,瓊斯溪市印度裔美國人首席執行官兼董事會和GTC董事會主席(Johns Creek, Chief Executive Officer & Board at Indo-American, Chairman Board Of Trustees GTC)戴維斯(Kent Davies)、瓊斯溪市議員及市長候選人布萊德貝瑞(John Bradberry)、底克甫(DeKalb)郡委員帕特里克(Robert Patrick)、多若維爾市(Doraville)市長蓋爾曼(Joseph Geierman)。

亞城世華理事們及辦事處處長王翼龍(左六)。右四為亞城世華分會會長邱婷蘭。(記者林昱瑄/攝影)

此次活動由多個僑團協辦,包括了駐亞特蘭大台北經濟文化辦事處、亞特蘭大僑教中心、甘斯維爾台灣商會、美國東南區中華學人協會、喬治亞州台灣高爾夫球協會、美東南區台大校友會、亞特蘭大榮光聯誼會、亞特蘭大台灣同鄉會、亞特蘭大台灣商會。(林昱瑄)