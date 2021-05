唐鳳與美專家、官員對話 分享台灣數位防疫經驗

上排左起為主持人《亞特蘭大商業紀事報》發行人David Rubinger、駐亞特蘭大辦事處處長王翼龍、主講人唐鳳;下排左起為愛默蕾大學醫學院副院長Carlos del Rio、CDC基金會總裁Judy Monroe及CDC公共衛生科學暨監測副主任Daniel Jernigan。(經文處提供)

中華民國行政院政務委員唐鳳日前應邀出席駐亞特蘭大台北經濟文化辦事處與美國 疾病管制及預防中心基金會(CDC Foundation)合辦的線上座談,以「台灣 運用數位科技擊敗新冠肺炎」為題演講,並與愛默蕾大學(Emory)醫學院副院長德里奧博士(Carlos del Rio)、CDC公共衛生科學暨監測副主任Daniel Jernigan及CDC基金會總裁Judy Monroe等專家及官員,探討美國如何從台灣經驗提升數位防疫能量。

座談會由《亞特蘭大商業紀事報》(Atlanta Business Chronicle)發行人David Rubinger主持,計有美國各地官員、議員、領事團、醫界、學者及媒體等逾120人參與。

唐鳳以「快速、公平、趣味」(fast, fair and fun)說明台灣科技防疫特色。她以口罩地圖為例,說明台灣疫情 剛爆發時,口罩地圖讓大家獲得最新疫情及口罩存量資訊,並讓全民共同參與,協助把疫情壓下來。她強調以「幽默勝過謠言」(Humor over Rumor)的方式,用柴犬狗狗圖,來提供民眾正確的疫情資訊,降低假訊息干擾。

Judy Monroe回應,說美國很需要幽默來促進社會團結,共同抗疫。Daniel Jernigan也肯定台灣數位防疫,說其實早在2003年訪台觀察SARS疫情時,就體會到台灣運用科技追蹤接觸史的厲害。德里奧則表示,美國與台灣健保制度不同,健康數據掌握在私人企業手上,且很多美國人付不起網路費用,故呼籲企業與政府積極合作,提高公衛及數位科技的結合。

經文處處長王翼龍在致詞時以「3T」向聽眾說明台灣抗疫精神,3T代表「信任超越恐懼」(Trust over Fears)、「團隊合作」(Teamwork in Action)及「台灣可以幫忙」(Taiwan Can Help),再次呼籲國際支持台灣參與WHO。喬州衛生廳廳長杜米(Kathleen Toomey)也錄影感謝台灣在疫情期間提供大量醫療物資給喬州。