氣候變暖當心蛇出沒 北卡明令保護3種響尾蛇

北卡州明令保護的三種響尾蛇：侏儒響尾蛇(Pigmy Rattlesnake)、木紋響尾蛇(Timber Rattlesnake)、東部菱背響尾蛇 (Eastern diamondback rattlesnake)。(北卡野生保護中心臉書)

氣候轉暖疫情 稍緩，大家都開始結伴遠足。專家提醒遠足時應注意蛇類活動，減少被咬的風險。

根據北卡州野生動物資源委員會，北卡州有三種響尾數量稀少，已受到「北卡羅來納州 瀕危物種法」的正式保護。該州敦促居民若發現響尾蛇請拍照，註明發現地的GPS坐標，將其發送至：[email protected]。

在北卡，依法可以殺死的毒蛇只有兩種，即銅斑蛇(Copperhead)和棉口蝮(Cottonmouth)。在美國 雖然每年約有8000多人被毒蛇咬傷，但死亡者不到6人，大多數為兒童、老年人。

大多數蛇並不會主動攻擊，民眾如果看到有蛇，請繞道走，或者慢慢退後避開。很多蛇喜歡在草叢中活動，遠足時要盡可能走在主道上。如果要走在草叢等可能有蛇出沒之地，最好穿上長褲和厚靴子，不但能保護不被蛇咬，而且對於蜱蟲等也有預防作用。很多蛇會詐死來吸引獵物，有些蛇休息時也是一動不動，但如果被騷擾了，馬上就會攻擊。

在進行步行或遠足活動時，卡羅來納州毒物中心建議，最好在背包或汽車中攜帶蛇咬救護工具及毒液提取器。如果被蛇咬傷，應該坐下來，保持冷靜，用溫肥皂水輕輕清洗該區域，並去除患部附近所有的珠寶或緊身衣物。盡可能使被咬處保持靜止，並提高至心臟水平。專家建議如果被蛇咬傷，不應冰敷，因為冰塊會導致傷口處其他組織損傷。不應嘗試捉住或殺死蛇。如果被咬者胸痛，呼吸困難，面部腫脹或失去知覺，請立即撥打911。其他相關問題可致電卡羅來納州毒物中心：(800)222-1222 。