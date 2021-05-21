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杜克能源聯手富國銀行 發展太陽能

記者王政賢／北卡羅來納州報導
杜克能源的「綠色能源優勢」提供了更多可再生能源選擇。(取自杜克能源新聞中心)
杜克能源的「綠色能源優勢」提供了更多可再生能源選擇。(取自杜克能源新聞中心)

杜克能源公司(Duke Energy)和富國銀行(Wells Fargo)將聯手進行北卡太陽能擴張的「綠色能源優勢」(GSA)計畫，執行可再生能源協議。富國銀行將從布萊克本太陽能計畫(Blackburn Solar)購買超過58兆瓦的太陽能容量，該計畫將在卡托巴郡(Catawba)600畝的設施中進行。此計畫由NextEra Energy Resources的子公司開發，擁有和運營，最早在2022年上線。發電量將抵消富國銀行於北卡約50％的能源使用量。

杜克能源北卡州總裁德梅(Stephen De May)說，「大型能源用戶希望擴大其可持續發展目標，並發現杜克能源的綠色能源優勢計畫非常適合。而通過減碳排放並使用更多的可再生能源，北卡州將從中受益。」

富國銀行指出，開發可再生能源項目是該銀行努力實現淨零溫室氣體排放目標的一種方式。同時，投資太陽能開發將創造北卡就業機會，稅收，減少碳排放和提高電網彈性提供支持。

據悉，綠色資源優勢計畫(Green Source Advantage)是2017年北卡州太陽能立法的結果。該計畫允許大客戶通過確保連接到杜克能源電網計畫中的可再生能源來抵消其電力購買。 

參與綠色能源優勢意味著富國銀行將參與新的可再生能源的開發。

杜克能源的綠色資源優勢計畫為該公司的北卡大型客戶提供了600兆瓦的容量。據指出，夏樂市、美國商業銀行和杜克大學已在先前宣佈的計畫中，利用了很大一部分可用容量。杜克能源在北卡州的能源網中維持著超過3500兆瓦的太陽能，這可為約70萬戶家庭和企業提供峰值電力。該公司還在該州經營40多個太陽能設施。目前，北卡州的整體太陽能發電量在全美排名第三。

北卡 減碳 美國

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