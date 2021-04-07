槍案頻傳 亞城凶殺案增6成 暴力蔓延郊區

圖為3月23日至31日亞城都會區所發生的槍擊案。(谷歌地圖)

近日亞特蘭大 都會區槍擊 案頻傳，自上月按摩院槍案後，近期三日內又發生一名男子在MARTA車上遭射殺，一名婦女在西南郊一公園外遭槍擊，兩兄弟在谷內郡(Gwinnett)家中睡覺被射殺等事件。在亞特蘭大，自今年初以來，警方已調查了至少32起凶殺案，相較於去年最初三個月，僅有20起，升幅為60%。除市中心外，郊區的寶丁郡(Paulding)，切洛基郡(Cherokee)和霍爾郡(Hall)當局近日亦都發動多起凶殺案調查，犯罪上升趨勢似乎亦蔓延至郊區。

切洛基郡警長辦公室在2020年，僅記錄了一宗凶殺案，然今年已對六宗凶殺案開啟了調查。

谷內郡警方發言人弗林(Cpl. Collin Flynn)稱，今年已經著手調查12起凶殺案，略高於去年前三個月的11起。弗林表示，像許多地區一樣，該郡在2020年凶殺案數量激增，到年底共有48起，而前一年全年僅有30起。

弗林說，該郡經歷了犯罪的高峰，且此趨勢似乎將持續到今年。

亞特蘭大在去年共發生了157起謀殺案，是20多年來最多。包括市長巴頓斯(Keisha Lance Bottoms)在內的許多人都表示，新冠疫情的流行和失業率的上升是造成暴力激增的部分原因，巴頓斯更稱其為「COVID犯罪浪潮」(COVID crime wave)。

但即使新確診病例正在減少，全美數百萬民眾已接種疫苗，槍擊事件仍持續激增。

與此同時，喬州 議會提出了放寬某些槍支法律的法案，但未能在今年議期結束時通過。

HB 218號草案旨在使旅行者能更輕鬆地將槍支帶入喬州。州參議員後來提出了一項提案，將允許遺囑認證法官可線上處理隱蔽武器攜帶許可證和其續簽。目前州法規定民眾必須親自去法院辦理。該立法還將禁止州長在公共緊急情況下關閉武器製造業務或射擊場。