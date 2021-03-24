疫期犯罪數據分析 假口罩、鴉片類藥物濫用多

黃建中(右下)講解疫情期間的各類犯罪型態。(螢幕截圖)

美東南區中華學人協會日前舉辦視訊會議，邀請到任教於George Mason大學的黃建中教授，談論「新冠疫情 下的網路犯罪型態」。他表示，由於大家避疫在家，詐騙 盛行，尤其是網路及電話詐騙，也有許多釣魚郵件想要騙取個資、帳號密碼等。而由於口罩及個人防護用品(PPE)需求大，假貨亦十分盛行。另外鴉片類藥物，尤其是芬太尼(Fantanyl)，也是導致疫情間藥物使用過量致死的重要原因之一。

黃建中畢業於台灣清華大學，並於喬治亞理工取得碩博士學位。他與不同的聯邦組織如國家科學基金會、空軍科學研究室等機構合作從事各類數據分析的研究。

黃建中表示，口罩供應鏈由上游開始分別為工廠、批發商，再送往醫療機構或是銷往零售店供消費者購買。然不肖業者可能從工廠下手，生產不合格口罩；或從批發商著手，囤貨或是哄抬價格；或進口不合格的口罩；或以未被核可的工廠生產製造口罩、更改產品標籤；或設立一個幾可亂真的假網站販賣假貨或進行詐騙等。

他說，消費者可自我測試口罩真假：可以水測試是否會透過口罩外層；另也可將口罩剪開，因合格的過濾層具靜電，可用頭髮或是小紙片測試是否能吸附。

他也提到，在去年3月至10月疫情期間，全美年紀在25至34歲，以及35歲至44歲人口中，因鴉片類藥物死亡人數甚至超越新冠病毒、癌症 、意外或是自殺等。

他說，芬太尼通常用於減緩後期癌症的疼痛，其強度約是嗎啡(morphine)的50至100倍。近日美國因芬太尼所造成的服用過量甚至致死案件，多為在黑市所購買的非法藥物。

他提到現在有許多網站販賣藥物，廠商即可自他國寄至消費者家中，不須處方箋，這也是為何藥物濫用漸嚴重的原因之一。

他提醒聽眾，務必注意家人所服用的藥物，並且教育家人芬太尼可能造成的風險危害。另外若在網上購買藥物，也務必要查證其是否是合格商家。