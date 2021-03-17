人工智慧講座：若科技可靠 對社會利大於弊

美東南玉山科技協會主辦「2021人工智慧新興年」講座。三名講者為陳新發(最上排中)、王韶華(中排左一)、陳品諭(最上排左二)。(螢幕截圖)

由美東南玉山科技協會主辦，甘斯維爾台灣商會協辦的專題講座「2021人工智慧 新興年」日前舉行，邀請駐亞特蘭大台北經濟文化辦事處經濟組組長陳新發主講台灣人工智慧產業的發展、工業技術研究院(ITRI)位於加州子公司總裁王韶華博士主講AI 人工智慧相關發展及應用暨台灣產業合作，及IBM Thomas J. Watson研究中心研究員陳品諭博士主講人工智慧的安全性及可靠性。

陳新發說2025年全球三大科技產值分別是人工智慧、半導體、5G通訊，而政府與公司視AI為腦、5G為神經、半導體為心臟。政府主軸分別是衝刺人才、結合國發基金及創投扶植創業、革新法規以及實證場域與開放資料、總計發展超過100個AI應用解決方案。譬如2020年WHO為尋覓COVID解決方案舉辦的hackathon駭客松，台灣成功大學團隊利用人工智能 偵測潛在COVID-19病患，從1560個提案中脫穎而出獲選為頂尖亮點專案。

王韶華分享AI產業合作可廣泛應用於工業智慧生產、醫療生技、消費零售、財務保險、以及諮詢服務，仰賴各層級結構包括高效運算平台、軟體演算法、以及關鍵晶片零組件，業者希望人工智能服務訂閱化(AI as a Service, AIaaS)，滲透到基建平台、開發軟體、品管測試、系統整合等各個週期，實際應用譬如診斷病患病情輔助醫療決定、運輸方面使用無人車自動駕駛偵測路況、或無拍機取得地理影像輿圖。

陳品諭表示，如果科技可靠、可信、安全，對社會利大於弊。目前信用評等、招募人才、司法查緝犯罪、以及教育，都嘗試使用人工智能。但科技判讀影像、以及處理人類語言，仍可能發生錯誤、嚴重甚至危害人命安全與財產，例如自駕車撞死人是因軟體告訴車輛忽視路上行人，以及公司聘用人才時，內植軟體規則刻意歧視女性，甚至機器學習領域發生聊天機器人養成了用字遣詞充滿種族歧視的陋習。故產業界正努力使其資訊更為透明，決策結果更為公平，令人信服。

問答階段，講者答覆提問表示，人工智能演算法是靠餵養資料鍛鍊，資料本身存在漏偏殘獨的缺點與風險，而且是從業人員擇取資料鍛鍊演算法，因此整體從業人員如果缺乏性別族裔背景的平衡與多元，也存在內生褊狹風險。另究竟政府由公部門主導方向戰略多一些，或與學術產業主導研發方向多一些，如何才是適當比例分配引起會眾熱烈討論。在場人士也提到政府體制也會影響科技發展，譬如美國民主法治政府體制，不同於專制人治政府體制，所以對人工智能在國防安全與軍事應用方面，也會產生本質迥異，導致發展軌跡與進度大不同，值得各界持續追蹤與觀察。