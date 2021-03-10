減稅、禁私自逮捕、允醫院訪客、懲門口盜領… 喬州法案拍板

周一為喬治亞州議會關鍵的交叉日，意即法案須在此日前通過眾議會或參議會，然後交付至另一會。圖為州參議員們聆聽法案辯論。(美聯社)

周一是喬治亞州議會關鍵的交叉日(Crossover Day)，法案須在此日前由眾議會或參議會通過，然後交付至另一議會。針對未通過的法案，仍有些方法可使其敗部復活。因為目前是兩年任期的第一年，所以今年若未能取得進展的法案，明年依舊有機會可通過。

交叉日前已通關的重要法案包括：

私自逮捕：HB第479號法案將廢除允許私人逮捕某人的喬州 法律，但仍允許警衛和店員扣押人士，直到警察 到達為止。

減稅：根據HB第593號法案中，喬州將提高民眾繳納所得稅之前可賺取的金額，從而將稅額削減1億4000萬元。

體育博彩：SB第135號決議和SB第142號法案將讓選民決定是否允許體育博彩。議員將把其收益分給低收入大學生獎學金，擴大高速網路普及和農村醫療。

醫院訪客：在疫情流行導致許多醫院及長照機構禁止或縮減訪客後，HB第290號法案要求至少應允許患者可有一名訪客。

勞工 委員會：州參議會周一恢復了SB第156號法案，將設立首席勞工官(chief labor officer)以監督失業救濟金。此舉將削弱勞工署長巴特勒(Mark Butler)的職權，立法者表示因該署處理了大量的失業申請案。

街頭賽車：HB第534號法案和SB第10號法案將提高對非法街頭賽車和特技駕駛的處分。

特教童上私校：SB第47號法案將擴大為特殊教育需求兒童上私校的課程資格。

成人犯罪年齡：HB第272號法案將對成人犯罪指控年齡從17歲提高到18歲。

自學者參加課程：根據SB第51號法案，公校被要求讓在家自學者參加運動和課外活動，只要他們至少有上當地學校所開的一門網課。

訴訟責任：若有人指控企業導致其感染COVID-19，HB第112號法案將延至2022年7月，保護企業免受起訴。

人口販賣：SB第33號法案允許受害者或州官員提起民事訴訟，要求販運者金錢賠償，而SB第34號法案將使受害者更容易改名。

分心駕駛：HB第247號條例將禁止駕駛者以已購買免手持裝置為藉口避免罰款。

帶薪育兒假：HB第146號條例將提供近25萬名州立、公立大學和公校雇員在孩子出生，領養或寄養後隨時可請三周的帶薪育兒假。

夏日節約時間：如果美國國會批准，HB第44號法案要求喬州永久轉換為夏令時間。SB第100號法案要求喬州全年遵照標準時間，除非國會讓各州永久維持夏令時間。

削減警察經費：HB第286號法案表示，各市及郡每年不能削減其警察部門開支超過5%。

門口盜領：根據HB第94條例，若從某人門廊上偷取包裹，將為重罪，並被判有期徒刑。

欺凌：SB第85號法案將增加對欺凌(hazing)他人的處罰，如果受害者受重傷，包括酒精中毒，則強迫人們參與欺凌者是重罪。

教師獎勵措施：HB第32號法案將向一些同意在某些農村或低績效學校工作的喬州教師提供每年3000元的州所得稅抵免。

今年未能在交叉日前過關的法案，涉及包括了提高律師薪水、限制州長在緊急狀態時的權力、擴大州內學費符合資格、禁止跨性別者以非出生性別參與運動、修改州議員任期限制、在石頭山(Stone Mountain)建造紀念碑、增加抗議活動限制、以及賭場賭博及賽馬等。