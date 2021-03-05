喬州再開5大型接種站 坎普促打第2劑

一位民眾在位於達美航空博物館的大型接種站注射疫苗。(美聯社)

喬治亞州州長坎普(Brian Kemp)表示，將在17日再開放五個大型疫苗 接種點，針對該州近日飽受施打疫苗不力的批評，他也捍衛了喬州 的表現。

這五個接種站將位於哥倫布(Columbus)、艾默生(Emerson)、桑德斯維爾(Sandersville)、沙凡納(Savannah)和瓦爾多斯塔(Valdosta)。

根據疾病控制與預防中心(CDC )數據顯示，喬州只接種了已接收疫苗的68%，尚未接種的有100萬劑。此數據指出全美只有哥倫比亞特區和堪薩斯州落後喬州。

喬州官員數周以來一直對CDC的數據提出駁斥，表示一些疫苗提供者未能及時反應接種狀況。該州自己的數據顯示，已施打了76%的可用疫苗，表現在全美位居中位。然而喬州手上仍有70萬劑未施打，而本周應獲得20萬劑，下周也將增加22萬3000劑。

坎普說，無法控制疫苗供應者延遲不施打第二劑。他表示，施打疫苗的供應鏈陷入瓶頸，業者不應再保留第二劑不施打。

坎普還表示，由於對第二劑的強烈需求，上周首劑的疫苗施打劑量有所下降。

坎普認為，應根據65歲以上人口的施打比例來判斷喬州表現才公允。他說，全國65歲以上施打率平均僅有49%，喬州60%已超出表現。

坎普表示，相信在聯邦政府僅提供有限劑量下，喬州已為保護最為體弱多病者做出了比大多數州更多的努力。他說，這些人占了喬州因新冠病亡的1萬7000多人的大多數。

坎普還稱讚該州長照機構中感染率下降，住院率也迅速下降。根據喬州政府數據，自1月中旬住院人數達到高峰以來，目前已下降了三分之二以上。

從下周一起，Pre-K至12年級的學校雇員，智能障礙成年人及其看護者，以及病童的父母將有資格接種疫苗，這些人數總計共約100萬。

坎普說，喬州預計本周將獲得8萬3000劑新批准的嬌生疫苗，將優先用於教育工作者。他並繼續強調學校的優先性，並要求所有學校重開進行面授。

符合新的接種資格者，可預先上網登記：MyVaccineGeorgia.com。