歐記健保開放三個月登記許英慧協助選擇最適合平價計劃

「可負擔健保法」自15日起將開放三個月，接受民眾登記。(網路截圖)

俗稱「歐記健保 」的「可負擔健保法」(Affordable Care Act)，從2月15日起到5月15日開放三個月，接受沒有醫療保險 的民眾申請加入這項聯邦健保計劃。專門代理公司、家庭和個人醫療保險的資深專業保險代理許英慧(Christina Hsu)表示，她會協助無保居民可趁著歐記健保特別開放時期(Special Enrollment Period)的機會申購健保；而之前已經完成申購者，也可把握此重啟期間變更保險計劃。

據悉，在新冠疫情持續擴大，疫苗卻仍無法普及之際，拜登 總統於1月28日簽署行政命令，暫時重新開放歐記健保接受登記，讓沒有醫療保險的民眾可以在5月15日之間，申請加入這項聯邦健保計畫。

通常每年只有在年底時以六周時間接受民眾登記參加，而新年度的登記已在去年12月15日結束。前總統川普政府在疫情期間，並不同意暫時開放民眾辦理申請。根據拜登總統的行政命令內容，「歐記健保」可暫時開放接受民眾登記投保。就在同一時間，眾院民主黨團在最新一輪疫情紓困法案中，則對民眾參加歐記健保提供大方的短期保費補助。

非營利研究團體「凱瑟家庭基金會」(Kaiser Family Foundation)估計，約有1500萬名目前沒有健保的民眾將因此受益。

非黨派組織「羅伯特‧伍德‧詹森基金」(Robert Wood Johnson Foundation)資深政治顧問凱薩琳‧漢普斯德(Katherine Hempstead)分析，這是「象徵意義非常重大的第一步」，因為拜登政府不但只是暫時開放網站接受民眾登記參加歐記健保，還表示願意幫忙讓民眾能負擔得起保費。

許英慧表示，凡是去年底沒有來得及登記歐記健保的人，中低收入者，或是新搬遷者，均可幫忙規劃。她可代理喬治亞、南卡、北卡、密西西比、田納西、佛羅里達、印地安那、德州、伊利諾、維吉尼亞、肯塔基和加州等多州保險，直接代理的保險公司有Humana，Ambetter，BCBS，Kaiser，OSCAR，Aetna，Wellcare，United Healthcare，Cigna及其他公司保險等。

而已經登記購買歐記健保民眾，不需要對目前持有的健保進行任何更動，但已經申購但想要更換保險計劃者，可趁此次重開機會轉換，重啟的健保申購期保險產品與去年開放登記的相同。

許英慧保險經紀服務的醫療保險，會協助選擇最適合的平價計劃，服務項目包括幫忙年滿65歲的人們規劃Medicare醫療保健計劃，為公司行號、個人及家庭設計最適合的醫療保險，代理各大公司及團體保險，及短期健康保險等等。詳情可洽詢許英慧電話：770-263-9199，傳真：770-446-3274。