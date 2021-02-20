我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

2月頭18天 加州新冠死亡已破7000人

「60分鐘」前製作人新書爆：他藏川普、柯林頓性愛影片

歐記健保開放三個月登記許英慧協助選擇最適合平價計劃

亞特蘭大訊
「可負擔健保法」自15日起將開放三個月，接受民眾登記。(網路截圖)
「可負擔健保法」自15日起將開放三個月，接受民眾登記。(網路截圖)

俗稱「歐記健保」的「可負擔健保法」(Affordable Care Act)，從2月15日起到5月15日開放三個月，接受沒有醫療保險的民眾申請加入這項聯邦健保計劃。專門代理公司、家庭和個人醫療保險的資深專業保險代理許英慧(Christina Hsu)表示，她會協助無保居民可趁著歐記健保特別開放時期(Special Enrollment Period)的機會申購健保；而之前已經完成申購者，也可把握此重啟期間變更保險計劃。

據悉，在新冠疫情持續擴大，疫苗卻仍無法普及之際，拜登總統於1月28日簽署行政命令，暫時重新開放歐記健保接受登記，讓沒有醫療保險的民眾可以在5月15日之間，申請加入這項聯邦健保計畫。

通常每年只有在年底時以六周時間接受民眾登記參加，而新年度的登記已在去年12月15日結束。前總統川普政府在疫情期間，並不同意暫時開放民眾辦理申請。根據拜登總統的行政命令內容，「歐記健保」可暫時開放接受民眾登記投保。就在同一時間，眾院民主黨團在最新一輪疫情紓困法案中，則對民眾參加歐記健保提供大方的短期保費補助。

非營利研究團體「凱瑟家庭基金會」(Kaiser Family Foundation)估計，約有1500萬名目前沒有健保的民眾將因此受益。

非黨派組織「羅伯特‧伍德‧詹森基金」(Robert Wood Johnson Foundation)資深政治顧問凱薩琳‧漢普斯德(Katherine Hempstead)分析，這是「象徵意義非常重大的第一步」，因為拜登政府不但只是暫時開放網站接受民眾登記參加歐記健保，還表示願意幫忙讓民眾能負擔得起保費。

許英慧表示，凡是去年底沒有來得及登記歐記健保的人，中低收入者，或是新搬遷者，均可幫忙規劃。她可代理喬治亞、南卡、北卡、密西西比、田納西、佛羅里達、印地安那、德州、伊利諾、維吉尼亞、肯塔基和加州等多州保險，直接代理的保險公司有Humana，Ambetter，BCBS，Kaiser，OSCAR，Aetna，Wellcare，United Healthcare，Cigna及其他公司保險等。

而已經登記購買歐記健保民眾，不需要對目前持有的健保進行任何更動，但已經申購但想要更換保險計劃者，可趁此次重開機會轉換，重啟的健保申購期保險產品與去年開放登記的相同。

許英慧保險經紀服務的醫療保險，會協助選擇最適合的平價計劃，服務項目包括幫忙年滿65歲的人們規劃Medicare醫療保健計劃，為公司行號、個人及家庭設計最適合的醫療保險，代理各大公司及團體保險，及短期健康保險等等。詳情可洽詢許英慧電話：770-263-9199，傳真：770-446-3274。

歐記健保 醫療保險 拜登

上一則

德州電價突飆 用戶自動扣款清零還倒欠

延伸閱讀

新聞評論／拜登賀年反歧視 蔡政府再被打臉不羞愧？

新聞評論／拜登賀年反歧視 蔡政府再被打臉不羞愧？
紓困案尋求支持 拜登：7月底疫苗夠所有國人施打

紓困案尋求支持 拜登：7月底疫苗夠所有國人施打
本周1350萬疫苗送各州 提速57%

本周1350萬疫苗送各州 提速57%
保護屋主 拜登宣布延長暫停法拍、停付房貸至6月底

保護屋主 拜登宣布延長暫停法拍、停付房貸至6月底
拜登：中國將為踐踏人權付出代價

拜登：中國將為踐踏人權付出代價
前加州共和黨主席：罷免紐森 共和黨人選太弱

前加州共和黨主席：罷免紐森 共和黨人選太弱

熱門新聞

UIUC研究生雇員組織發起聲援陳一東網路簽名。(網站截圖)

未檢測病毒 中國博士生遭UIUC開除學籍 註銷簽證

2021-02-17 22:13
報稅季節12日啟動，IRS提醒納稅人留意「幽靈報稅員」。(pexels)

報稅季啟動 IRS提醒留意「幽靈報稅員」

2021-02-14 01:21
新州民眾排隊等待接種新冠疫苗。(美聯社)

第二劑疫苗副作用明顯 專家建議提前請病假

2021-02-18 14:17
芝加哥15日大雪加上強風，導致能見度低，氣象局呼籲民眾非必要勿外出。(特派員黃惠玲/攝影)

零下20度 降雪14吋 ！新一波暴風雪襲芝城

2021-02-15 09:58
馬州州長霍根(Larry Hogan)稱馬州出現首例巴西變種病毒(P.1 variant)確診病例。(美聯社)

馬州現首例巴西變種病毒確診病例 返美後病逝

2021-02-18 15:28
大雪埋住了所有停在路旁的車輛。(讀者提供)

圖輯／我的車呢？芝城大雪 華人找車挖車忙

2021-02-16 11:36

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
劉德華陪女兒上網課 天王也忍不住發脾氣

劉德華陪女兒上網課 天王也忍不住發脾氣
移民改革：1100萬無證客8年入籍 農工及夢想生直申綠卡

移民改革：1100萬無證客8年入籍 農工及夢想生直申綠卡
蒙特利公園市餐館涉漏稅 東主辯無罪

蒙特利公園市餐館涉漏稅 東主辯無罪

祕不發喪8個月？中國遲到宣布「中印肉搏戰」解放軍4死

祕不發喪8個月？中國遲到宣布「中印肉搏戰」解放軍4死
A片花15分鐘探討「全球暖化」他笑哭：我看了什麼

A片花15分鐘探討「全球暖化」他笑哭：我看了什麼