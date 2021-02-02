世界市長會議 肯定台灣抗疫成就

駐邁經文處長錢冠州，感謝世界市長會議堅定支持台灣參與國際社會。(朱軒雯提供)

2021年世界市長協作會議(World Conference of Mayors Collaboration Conference)於1月28至30日召開，今年因新冠疫情 ，改以視訊方式進行。在29日的會議中，無異議通過決議案，重申與台灣 的情誼，支持台灣參與國際組織，並肯定台灣致力控制新冠疫情之成就，讚揚台灣捐贈防疫 口罩協助國際社會遏止疫情擴散。

當天上線參與者包括世界市長會議主席路易斯安那州Grambling市長瓊斯(Edward R. Jones)、世界市長會議創辦人福特(Johnny Ford)及非洲塞內加爾與加勒比海地區之政要，中佛州地區橘郡郡長德敏斯(Jerry Demings)、奧蘭多市長戴爾(Buddy Dyer)、伊頓維爾市(Town of Eatonville)市長柯爾(Eddie Cole)，駐邁阿密台北經濟文化辦事處處長錢冠州等均與會。

世界市長會議主席路易斯安那州Grambling市長瓊斯致歡迎詞。(朱軒雯提供)

橘郡郡長德敏斯(Jerry Demings)於世界市長會議年會中致詞。(朱軒雯提供)

福特主持年會之頒贈決議案議程，宣讀決議文，他強調台灣長期為世界市長會議的重要夥伴，台灣防疫成就傑出，更捐贈超過5000萬片口罩，協助國際社會抗疫，善盡國際成員的責任，對全球社會貢獻，世界市長會議與會成員堅定支持台灣參與國際刑警組織(INTERPOL)、世界衛生大會(WHA)、國際民航組織(ICAO)及聯合國氣候變化綱要公約(UNFCCC)等國際組織。

視訊年會特別播放台灣國情、旅遊及防疫成就之介紹短片，讓與會者對台灣認識及欣賞台灣的自然風光與人文景緻。錢冠州應邀上線演說時感謝大會支持，並分享在疫情期間，政府與人民共同創造亮麗的經貿成績。且在防疫有成後，捐贈口罩與醫療物資協助國際社會抗疫，發揮台灣可以幫忙的精神。

世界市長會議友臺決議文。(朱軒雯提供)

世界市長會議於1984年在密蘇里州聖路易市(St. Louis)創立，宗旨是促進全球城市首長間積極且具建設性之交流，主要會員來自美洲、亞洲、非洲及加勒比海等地。