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全美台灣同鄉會30日線上慶新年 台語網紅「美台」交流

【亞特蘭大訊】
全美台灣同鄉會將於30日(周六)美東時間晚間7時，舉辦農曆新年視訊活動。(主辦單位提供)
全美台灣同鄉會將於30日(周六)美東時間晚間7時，舉辦農曆新年視訊活動。(主辦單位提供)

全美台灣同鄉會將於30日(周六)美東時間晚間7時，舉辦農曆新年視訊活動。將邀請到在台灣推廣台語不遺餘力的YouTuber阿華師和阿勇，製作此次節目「英台Express到美國」。

阿華是英文很好的台灣年輕人，為了發揚台語，發誓終身不再講華語，他在台灣到處演講教學推廣台語；阿勇是來台灣13年的美國人，台語比很多台灣年輕人都流利。為了拓展台語的空間，兩人各自主持的頻道，都是全台語發音。他們兩人藉由英語和台語兩種語言，將台語推向現代化與國際化。

主辦單位也邀請全美各地長期推廣與傳承台語的學校以及單位擔任提問人，例如華府台灣學校、洛杉磯台灣會館/台灣學校、休士頓台灣同鄉會，亞特蘭大線頂台語課、波士頓、紐澤西等台灣同鄉會代表，藉由與阿華阿勇相互交流。 激盪大家對於台語發展的想像。同時肯定長期為台語教學，傳承台灣文化的人。

當天備有豐富的紅包禮金將送給參與的觀眾，請事先上網報名，就有得獎的機會：forms.gle/nTTtWzqEyXF7PUYo9。

當天視訊連結：natwa.webex.com/meet/siuboan。

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