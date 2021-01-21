疫苗吃緊 州長：限佛州居民才能接種

佛州改變疫苗政策，即日起須出示是佛州居民的證明文件，才可接種疫苗。(美聯社)

疫苗 吃緊，佛州 改變注射疫苗政策，增加居住權，州長德桑提斯(Ron DeSantis)說，接種疫苗者必須至少短期居住佛州；20日起，包括沙米郡(Seminole)、瓦露西亞郡(Volusia)等多郡已開始執行疫苗新政策，接種疫苗者須出示駕駛執照、房產權狀、房屋租約或水電費單據等佛州居民的證明文件。

該項改變旨在阻止所謂的疫苗旅遊(vaccine tourism)，即人們從一州蜂擁至另一州進行疫苗接種，注射疫苗後再返回居處。

之前佛羅里達州疫苗接種站均向優先人群開放，包括前線醫療工作者、長期護理機構的居民和工作人員，以及65歲及以上的人，不限來自哪個州或郡，只要是優先人群都可在佛州接種疫苗。

但從20日(周三)起，配發疫苗者將不再允許向來自外州、沒有佛州居住證明的人提供疫苗注射。

佛州應急管理總監日前表示，全州疫苗接種預約系統應可在幾周內完備，優先接種群的居民應關注當地衛生部門網站，以即時獲取預約和接種地點的信息。隨著疫苗接收劑量的增加，將可為更多符合優先族群的人注射疫苗。

州長表示，接下來接種的群組將是一線工人，如雜貨店員工，老師和警察等。他表示，佛州滿65歲的人群超過400萬人，預計要到春末才能向普通人群，包括年輕居民或非前線工人提供疫苗，衛生部門希望民眾能有耐心等待，

佛州疫情 持續升溫，20日佛州衛生廳報告1萬1914例確診，染疫總人數破160萬1011例；死亡增142人，死亡總人數2萬4965人，含非佛州居民387人；就醫增471病例，全州7141人住院治療中，累計就醫6萬8932病例；周二共檢測10萬8294人，陽性率增至10.73％。

CDC最新數據，截至20日，更具傳染性的英國變種病毒B.1.1.7在全美20州共144病例，佛州46例居第一，加州40例居次，紐約17例第三。新的輝瑞(Pfizer)研究顯示，輝瑞疫苗可抗變異病毒。根據州疫苗接種記錄顯示，截至周三，佛州接種疫苗人數逾112萬2405人，其中，11萬1188人完成第二劑注射。

周三起新增包括棕櫚灘郡(Palm Beach)、蒙羅郡(Monroe)、布瓦洛郡(Brevard)等多郡大眾超市(Publix)疫苗接種站，全州目前共逾240家大眾超市藥房可為65歲以上民眾提供COVID-19疫苗接種。不過，疫情最嚴重的邁阿密戴德郡(Miami-Dade)及鮑爾郡(Broward)仍未在提供之列。Publix疫苗接種僅接受在線預約，網址：publix.com/covid-vaccine/florida。