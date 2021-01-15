每天近萬人確診 喬州新冠感染率全美第三

喬州Stockbridge的Monarch Villa memory care長照機構的26名住戶，日前接受新冠疫苗注射。圖為疫苗接種後，醫護人員為住戶進行檢查。(美聯社)

根據美聯社的數據，喬州 上周每154人中就有1人確診，其感染率僅次於阿拉巴馬和南卡，居全美第三。而更有超過20％的檢測 結果呈陽性。

過去一周，喬州每天平均有近1萬人確診。

在截至上周五的一周中，喬州的新發病率排名全美第16位，比前一周的第9有所進步，但其新增病例數仍周周成長。而該州159個郡中有152個現處於紅色區域，意指具高傳播率。

根據最新的白宮新冠病毒工作小組報告，喬治亞州上周的新冠病患住院比例為全國第四，死亡人數亦持續上升。

根據該州和聯邦醫院的記錄，喬州加護病床九成已滿，重症者中近一半為COVID-19病患。全州醫院的加護病房及急診室均發出警告：胃納量隨時可能超載。

周三，該州最大的醫院Grady Health執行長豪博(John Haupert)表示，醫院安全網已滿，過去兩周新冠病患診人數比以往任何時候都要多。

他表示：「如果住院人數繼續攀升，我擔心我們即將面臨他州醫院所面臨的：選擇對何者提供護理服務的艱難狀況。」

白宮報告警告，喬州雖已採取了數月的防疫措施，但仍需要加大力度，包括戴口罩，嚴格執行社交距離，擴大檢測以及疫苗 接種。

州長坎普(Brian Kemp)數次敦促州民戴口罩，限制聚會並遵守其他公衛準則。但他拒絕針對企業和聚會實施新的強制措施，堅持民眾應自己負責。

根據亞特蘭大憲報(AJC)報導，過去一個月來，坎普將防疫重點放在管理疫苗上。上周他宣布65歲以上老人可施打疫苗後，卻發生有些民眾抱怨無針可打或根本無法預約。聯邦數據更顯示，喬州接種疫苗的人口比例在全國是倒數第二。

然州長辦公室表示，這些數據具有缺陷：某些醫院未能每天報告接種疫苗數。但近日他們卻表示，由於某些技術原因，疾病控制和預防中心(CDC)的數字未能反映喬州網站上所顯示的疫苗數量。

坎普要求民眾持續保持耐心，他說，目前需求遠遠超過了該州每天不足1萬2000劑的供應量。