華人退休金被盜 保護個資看這裡

北卡三角地區一位來美40多年的魏姓民眾日前社會安全號碼被盜，退休金 被領，至今還未追回。他希望大家能多加注意身分被竊的可能，免於破財傷神的麻煩。

魏先生幾個月前突然接到社會安全局來信，通知他的退休金存入帳戶已經改了。他從未對帳戶做過任何變動，心知不妙，發現退休金已被領走。他連忙通知銀行和社安局，也另開供退休金轉帳的新帳戶，得以停付下兩個月的退休金，但第一個月的金額至今還未能追回。他慨嘆即使有對方帳戶資料，追款並不是想像中的容易。

魏先生回想可能是電腦被駭時，歹徒取走了他的個資，再用他的社安碼去申請更改退休金自動轉帳帳戶，把錢轉走。經過這個事件，他體驗電腦安全軟件的重要性，也改變所有的密碼，連社安碼都換新，不給歹徒再一次機會。

根據聯邦貿易委員會(Federal Trade Commission)報告，通常歹徒掌握個資後，可以耗盡受害者的銀行帳戶、透支信用卡 、開立新的水電用戶、使用健康保險、用受害人名義申請退稅並得到退款。有時身分竊賊甚至會在被逮捕的時候，報上受害人的名字。

該會提示民眾如有以下情形發生，個資可能已被盜用：

•銀行帳戶的錢被挪取

•收不到帳單 或其他郵件

•支票被商家拒絕

•收債公司說你欠債

•在信用卡報告上看到不熟悉的帳戶或收費

•醫院、診所收取沒用過的服務

•健康計畫拒絕合法醫療要求，因為記錄顯示你已經達到了福利限額

•醫療記錄顯示自己沒有的疾病

•國稅局通知，以你的名義提交的納稅申報單不止一份，或你有來自並非你雇主的收入

•收到往來公司個資洩露的通知

美國政府網站(usa.gov)提供防止身分盜竊的方式：

•不要把社安卡放在錢包裡。只在必要時才提供號碼

•不要向別人透露個人資訊(生日、社安號碼、銀行帳號)

•每天拿郵件。如果須外出幾天，讓郵局暫時停送

•如果帳單或財務報表遲來，通知寄件人

•使用手機上的安全功能工具提示

•使用公共wi-fi時，用虛擬私人網路(VPN)工具提示

•查看信用卡和銀行帳戶對帳單，注意未授權的交易

•攪碎收據、信用卡優惠、帳戶對帳單、過期信用卡

•將個人資訊保存在安全的地方

•在家用電腦上安裝防火牆和病毒檢測軟體工具

•設立複雜的密碼，讓身分竊賊無法猜到。如果業務往來的公司的資料庫被盜，馬上更改密碼

•免費凍結在Equifax、Experian、Innovis、TransUnion和National Consumer Telecommunications and Utilities Exchange的信用檔案，防止別人以自己的名義申請信用帳戶或水電瓦斯帳戶。