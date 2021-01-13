我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美新冠死例破38萬 疫苗不留第2劑 逾65歲皆可接種

新聞透視／「相見不如拒見」 龐培歐終遭反挫

華人退休金被盜 保護個資看這裡

記者王明心／北卡羅來納州報導

北卡三角地區一位來美40多年的魏姓民眾日前社會安全號碼被盜，退休金被領，至今還未追回。他希望大家能多加注意身分被竊的可能，免於破財傷神的麻煩。

魏先生幾個月前突然接到社會安全局來信，通知他的退休金存入帳戶已經改了。他從未對帳戶做過任何變動，心知不妙，發現退休金已被領走。他連忙通知銀行和社安局，也另開供退休金轉帳的新帳戶，得以停付下兩個月的退休金，但第一個月的金額至今還未能追回。他慨嘆即使有對方帳戶資料，追款並不是想像中的容易。

魏先生回想可能是電腦被駭時，歹徒取走了他的個資，再用他的社安碼去申請更改退休金自動轉帳帳戶，把錢轉走。經過這個事件，他體驗電腦安全軟件的重要性，也改變所有的密碼，連社安碼都換新，不給歹徒再一次機會。

根據聯邦貿易委員會(Federal Trade Commission)報告，通常歹徒掌握個資後，可以耗盡受害者的銀行帳戶、透支信用卡、開立新的水電用戶、使用健康保險、用受害人名義申請退稅並得到退款。有時身分竊賊甚至會在被逮捕的時候，報上受害人的名字。

該會提示民眾如有以下情形發生，個資可能已被盜用：

•銀行帳戶的錢被挪取

•收不到帳單或其他郵件

•支票被商家拒絕

•收債公司說你欠債

•在信用卡報告上看到不熟悉的帳戶或收費

•醫院、診所收取沒用過的服務

•健康計畫拒絕合法醫療要求，因為記錄顯示你已經達到了福利限額

•醫療記錄顯示自己沒有的疾病

•國稅局通知，以你的名義提交的納稅申報單不止一份，或你有來自並非你雇主的收入

•收到往來公司個資洩露的通知

美國政府網站(usa.gov)提供防止身分盜竊的方式：

•不要把社安卡放在錢包裡。只在必要時才提供號碼

•不要向別人透露個人資訊(生日、社安號碼、銀行帳號)

•每天拿郵件。如果須外出幾天，讓郵局暫時停送

•如果帳單或財務報表遲來，通知寄件人

•使用手機上的安全功能工具提示

•使用公共wi-fi時，用虛擬私人網路(VPN)工具提示

•查看信用卡和銀行帳戶對帳單，注意未授權的交易

•攪碎收據、信用卡優惠、帳戶對帳單、過期信用卡

•將個人資訊保存在安全的地方

•在家用電腦上安裝防火牆和病毒檢測軟體工具

•設立複雜的密碼，讓身分竊賊無法猜到。如果業務往來的公司的資料庫被盜，馬上更改密碼

•免費凍結在Equifax、Experian、Innovis、TransUnion和National Consumer Telecommunications and Utilities Exchange的信用檔案，防止別人以自己的名義申請信用帳戶或水電瓦斯帳戶。

退休金 信用卡 帳單

上一則

北卡判決 擴大保護同性戀家暴受害者

下一則

華美老年協會 雲端「翩翩舞蹈」辭舊迎新

延伸閱讀

川普若遭彈劾 也難禁止他選2024

川普若遭彈劾 也難禁止他選2024

信用卡利率 中國人行鬆綁

信用卡利率 中國人行鬆綁
班森賀身分盜竊頻發 多名華人中招

班森賀身分盜竊頻發 多名華人中招
明星「健康寶」外洩 2元就可買楊冪個資

明星「健康寶」外洩 2元就可買楊冪個資
家鄉少一家書店…哲學教授拿退休金圓夢

家鄉少一家書店…哲學教授拿退休金圓夢
疫情期間婦女為家庭辭職 退休金與社安金均受衝擊

疫情期間婦女為家庭辭職 退休金與社安金均受衝擊

熱門新聞

瘋狂槍手奈騰格爾(圖右)9日開槍射殺三位民眾，另有四人受傷。其中一名遇害者為芝大博士生范軼然(圖左)。(芝加哥大學官網、芝加哥警局)

3死4傷！瘋狂槍手濫殺 芝大中國博士生頭部中彈死

2021-01-10 23:19
18歲的Helena Duke推文檢舉母親涉暴並被人擊傷。(截自推特)

媽媽...是妳嗎？女兒指認母參加華府集會 母丟了飯碗

2021-01-11 12:15
波士頓學院化學系副教授宗家洸因新冠肺炎併發症去世。(取自波士頓學院官網)

44歲波士頓學院華裔教授因新冠併發症去世

2021-01-12 15:22
30歲的范軼然遭瘋狂槍手濫殺。(芝大官網)

芝大范軼然遭射殺 諾獎經濟學得主：我失去了最好學生

2021-01-11 15:02
芝加哥公寓房租下跌。(特派員黃惠玲/攝影)

包租公難當！疫情年 全美房租跌幅10大城排行出爐

2021-01-12 11:06
聚集在華府的挺川支持者高舉旗幟前進國會，在大樓外與警察發生推擠。美聯社

我們目睹了一場政變！學者：裂痕將很難修補

2021-01-06 20:25

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
國務院取消所有出訪 駐聯合國大使去不了台灣

國務院取消所有出訪 駐聯合國大使去不了台灣
新聞透視／「相見不如拒見」 龐培歐終遭反挫

新聞透視／「相見不如拒見」 龐培歐終遭反挫
飛美最新規定！ 所有旅客登機前須持新冠陰性證明 26日生效

飛美最新規定！ 所有旅客登機前須持新冠陰性證明 26日生效
川普批彈劾獵巫 拒對國會暴亂擔責 稱集會演說完全合適

川普批彈劾獵巫 拒對國會暴亂擔責 稱集會演說完全合適
44歲波士頓學院華裔教授因新冠併發症去世

44歲波士頓學院華裔教授因新冠併發症去世