英新冠變種病毒喬州現蹤 18歲男患者沒旅行經歷

喬治亞州公衛官員證實，最早在英國 出現的COVID-19變種病毒，已經在該州被發現，並是全美發現的第九個案例。

喬州 公衛署表示，該州首例COVID-19變異B.1.1.7病例是在一家藥局發送給商業實驗室的病人採樣中發現的。

這名患者是名18歲的男性，沒有旅行經歷，目前正隔離中。公衛署相關人士目前正努力追蹤該人的接觸史，並將嚴格監控並加以檢測。

根據11Alive報導，流行病學專家初步判定，該變異株比SARS-CoV-2病毒具有更大的傳染性，但目前無證據表明此變種會導致更嚴重的病症或增加死亡風險。

12月時，美國 科羅拉多州發現首名感染該變種病毒者，是一位該州國民兵。

佛奇(Anthony Fauci)上周表示，這株變異病毒需要「要非常仔細地觀察」，且「我們現在正在非常認真地研究它。」

根據英國官員向美國方面表示，目前推出的疫苗似乎夠強大，可應付這種新變種病毒，但佛奇表示，「我們將自行研究。」

喬州公衛署署長杜米(Kathleen E. Toomey)說，喬州人應有所警惕。「即使我們開始接種COVID-19疫苗，也絕不能放鬆警惕。不要忽視基本的放疫措施：戴口罩，保持社交距離並經常洗手。」

白宮新冠病毒特別小組最新報告中的數據指出，在截至1日的前七天中，喬州在全國新病例中排名第九，高於前一周的第11位。喬州在每100張病床的新住院人數中排名第五，此前一周排名第七。

該報告中表示，鑑於最近COVID-19大量傳播，英國的病毒株或可能是美國的獨特變種在這裡已經進化，發病率是春季和夏季的兩倍。

報告指出：「病毒的加速傳播表明，除了英國的變種外，可能也已進化出了美國的變種，並且已在我們的社區中傳播，並且可能傳播了50％以上。」

「必須使用積極的緩解措施以對應更具攻擊性的病毒。」

截至周二下午，喬州醫院共有5278名新冠病患，再創每日就醫數記錄。截至周三下午，該州公衛署報告，已有超過60萬確診病例，總計為60萬2796人。新冠死亡人數則已超過1萬，總計為1萬35人，另有1130人懷疑是因新冠而死亡。住院病患則有5414名。

自疫情爆發，喬州共有4萬3629人因COVID-19而住院。目前喬州將近三分之一的住院患者是COVID-19病患，並有超過90％的加護病床已滿。